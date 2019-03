Danubio y Nacional tienen mucho en juego en Jardines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jardines del Hipódromo siempre tiene un marco especial. No va en la cantidad de gente, sino en su esencia, en la fortaleza de sus raíces, la unión que se consigue entre jugadores e hinchas lo han convertido, en muchas ocasiones, en un lugar de alto riesgo para los equipos grandes.

Por si fuera poco, además del lugar que Nacional tiene que sortear para conseguir una gran sonrisa, está el juego del Danubio dirigido por Marcelo Méndez, que quiere recuperar el estilo futbolístico más típico de esa institución.

Las posibilidades de recibir un golpe grande se multiplican para el tricolor por la propia mochila que se fue cargando con el paso de los partidos. No hay dudas, la presión ha ido en aumento para los jugadores, porque si bien han conseguido pisar fuerte en la Copa Libertadores, hasta ahora no supieron o no pudieron dar un pequeño paso hacia adelante en el Torneo Apertura. Aquí, en lo local, donde el bolso tiene que cortar un tricampeonato de Peñarol de 12 puntos disputados apenas consiguió sumar tres.

La semana regaló tranquilidad por la victoria ante Atlético Mineiro, pero no ofreció descanso alguno para un plantel que está obligado a obtener un triunfo. Ganar o ganar. Con ese pensamiento, con esa responsabilidad, con esa extrema carga, es como los dirigidos por Eduardo Domínguez tienen que entrar a Jardines.

Es más que evidente que no encadenar dos victorias seguidas, seguir cediendo unidades en el campeonato local, quedando cada vez más lejos de la cima, agotará en segundos el oxígeno conseguido en el Parque Central contra los brasileños.

Danubio, en tanto, no está en una situación tan incómoda como Nacional, pero la sexta posición y a cinco unidades de Peñarol tampoco le concede grandes chances de seguir agotando la cuenta del banco. Una derrota, y en su estadio frente a un grande, son de esas jornadas que dejan una huella más fuerte.

Sí, la presión máxima está de un lado, aunque del otro tampoco se quiere oír el murmullo de una burla final en las tribunas.

Para uno y otro, además de los puntos en juego, estará el sabor especial de saber que se ganó en Jardines. Ese escenario que a algunos los enamora como si se tratase de un templo y a otros, aunque quieran minimizarlo, siempre les fascina conquistar.

Por todo eso, no es un partido más. Es Danubio ante Nacional, todo dicho.