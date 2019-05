Danubio forja los talentos de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gana Danubio. Y es la perfecta expresión de lo que ellos han denominado la “Universidad del Fútbol”. Todo le ha ido muy bien con sus divisiones formativas desde hace décadas y la confirmación absoluta de que eso es así lo arroja un simple repaso de las selecciones juveniles Sub 20 de Uruguay que fueron a competir a los mundiales de su categoría.

Danubio manda. Lo hizo en el siglo pasado y lo hace en este, aunque ahora se ha concretado una evolución de enorme significado en Defensor Sporting que le está dando pelea por el primer lugar.

Arranca hoy con cuatro partidos By Silvia Pérez Arranca hoy con cuatro partidos MIRA TAMBIÉN Arranca hoy con cuatro partidos

Pero los de La Franja se pueden jactar de haber sido el equipo que tuvo más jugadores mundialistas en la categoría referida hasta 1999 y que ese liderazgo no lo pierden.

Hasta Nigeria 1999 Danubio había dado a las selecciones que fueron a las copas del mundo 23 futbolistas, superando a Peñarol (22), Nacional (21) y Defensor Sporting (16).

Y por más que tricolores, aurinegros y violetas se esforzaron por desplazarlo de esa posición de privilegio todavía no lo consiguen. De ahí que con esta último plantel armado por Gustavo Ferreyra los de la Curva de Maroñas puedan festejar que ya tienen 45 jugadores mundialistas, los violetas 44, los aurinegros 40 y los tricolores 39.

Un noruego hincha de la Celeste By Silvia Pérez Un noruego hincha de la Celeste MIRA TAMBIÉN Un noruego hincha de la Celeste

Y si de registros impactantes se trata, Danubio también suma otro: a Malasia 1997 fueron siete jugadores suyos.

Hay sí otro dato interesante, y ese es el que demuestra que Nacional es el único de todos los equipos que ha logrado que al menos un futbolista suyo aparezca en todas las listas mundialistas. Danubio no tuvo jugadores suyos en la cita de Portugal 1991, Defensor Sporting no logró que eligieran un jugador suyo para Tokio 1979 y los futbolistas de Peñarol no aparecieron en el plantel de Australia 1993.

Uruguay debutará en el Mundial sub 20 con un árbitro de Estados Unidos By Bruno Scelza Uruguay debutará en el Mundial sub 20 con un árbitro de Estados Unidos MIRA TAMBIÉN Uruguay debutará en el Mundial sub 20 con un árbitro de Estados Unidos

El ejercicio de ir a la nómina de todos los planteles mundialistas permitió recordar datos también muy llamativos. El primero, es que Fernando Alvez jugó dos mundiales en representación de dos equipos diferentes: en Túnez 1977 como violeta y en Tokio 1999 como aurinegro.

El segundo que Diego Forlán (Independiente), Fernando Machado (Pumas) y César Pellegrín (Ternana) fueron los primeros tres futbolistas que representaron a la Celeste en un Mundial juvenil (Nigeria 1999) siendo cedidos por equipos del exterior. Hoy, para este fútbol exportador, sería inusual que no vengan muchos desde afuera.

CLUBES Los que más jugadores han aportado a la selección

45 - Danubio

1977. Víctor Duque - José H. Moreira - Eliseo Rivero

1979. Nelson Alaguich - Daniel Martínez - Ricardo Viera

1981. Carlos Berrueta - Javier Zeoli

1983. Daniel Uberti - Ruben Sosa

1991. Ninguno

1993. Marcos Madruga - Javier Delgado

1997. Martín Rivas - César Pellegrín - Christian Callejas - Marcelo Zalayeta - Inti Podestá - Fabián Carini - Sebastián Cartagena

1999. Fabián Carini - Omar Pouso - Javier Chevantón - Jorge Anchén

2007. Mauro Goicoechea - Marcel Román - Gary Kagelmacher - Edinson Cavani - Gerardo Vonder Putten

2009. Marcelo Silva - Adrián Gunino

2011. Salvador Ichazo - Ángel Cayetano - Camilo Mayada

2013. Emiliano Velázquez - Gianni Rodríguez - José María Giménez

2015. Cristian González - Marcelo Saracchi

2017. José Luis Rodríguez - Marcelo Saracchi - Joaquín Ardaiz

2019. Emiliano Ancheta - Thomás Chacón

44 - Defensor Sporting

1977. Fernando Alvez - Gerardo Caetano

1979. Ninguno

1981. Jorge Da Silva

1983. Carlos Martínez - Fernando Silva - Gerardo Miranda

1991. Marcelo Tejera

1993. Tabaré Silva - Alejandro Traversa - Gabriel Alvez

1997. Carlos Díaz - Nicolás Olivera - Manuel Abreu

1999. Gonzalo Sorondo - Carlos Díaz - Diego Pérez

2007. Martín Cáceres - Damián Suárez - Yonatán Irrazábal - Tabaré Viudez

2009. Robert Herrera - Diego Rodríguez - Tabaré Viudez - Rodrigo Mieres

2011. Federico Platero - César Texeira - Ramón Arias - Diego Rolan - Ignacio Lores.

2013. Gastón Silva - Leonardo Pais - Diego Rolan - Giorgian De Arrascaeta - Gino Acevedo

2015. Mauricio Lemos - Enrique Etcheverry - Mathías Suárez - Facundo Castro - Mauro Arambarri - Jaime Báez

2017. Carlos Benavídez - Juan Manuel Boselli.

2019. Emiliano Gómez

40 - Peñarol

1977. Víctor H. Diogo - Ruben Paz - Venancio Ramos - Mario Saralegui.

1979. Fernando Alvez - Domingo Cáceres - Ernesto Vargas - Ruben Paz -

Nelson Gutiérrez.

1981. Nelson Gutiérrez - Alexis Noble.

1983. José Perdomo - José L. Zalazar.

1991. Robert Lima - Paolo Montero - Washington Tais - Alejandro Mitarián - Álvaro Marenco - Andrés Martínez.

1993. Ninguno.

1997. Álvaro Perea.

1999. Fernando Carreño - Fernando Albermager.

2007. Alejandro González - Enzo Ruiz.

2009. Gastón Ramírez - Abel Hernández - Matías Aguirregaray.

2011. Leandro Gelpi - Yefferson Moreira.

2013. Guillermo Varela - Jim Varela - Washington Aguerre.

2015. Thiago Cardozo - Gastón Guruceaga - Nahitan Nández.

2017. Adriano Freitas.

2019. Ezequiel Busquets - Darwin Núñez - Brian Rodríguez.

39 - Nacional

1977. Hugo De León - Daniel Enríquez - Carlos Maynard - Amaro Nadal.

1979. Arsenio Luzardo - Héctor Molina.

1981. Jorge Villazán.

1983. Carlos Aguilera - José L. Pintos Saldaña - Miguel Montaño - Enrique Olivera.

1991. Gerardo Severo - Mario Peñalba.

1993. Sergio Sena - Fabián O’Neill - Rodrigo Lemos - Fernando Rodríguez.

1997. Gustavo Munúa - Fabián Coelho.

1999. Alejandro Correa Rodríguez - Martin Ligüera

2007. Mathias Cardacio - Diego Arismendi - Luis Suárez.

2009. Nicola Pérez - Maximiliano Calzada - Nicolás Lodeiro - Mauricio Pereyra - Sebastián Coates - Santiago García.

2011. Nicolás Prieto.

2013. Maximiliano Amondarain - Gonzalo Bueno.

2015. Gastón Pereiro - Rodrigo Amaral.

2017. Matías Viña - Agustín Rogel - Rodrigo Amaral

2019. Santiago Rodríguez.