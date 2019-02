Danubio y Defensor Sporting por pasar de fase: el día "D"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danubio y Defensor Sporting se juegan hoy, en Brasil y Ecuador respectivamente, la posibilidad de pasar a la tercera fase de la Copa Libertadores. Ninguno de los dos la tendrá fácil (aunque las cosas cambiaron para los violetas), pero últimamente a los equipos uruguayos les ha resultado más fácil jugar de visitante, que hacerlo como local.



Cabe destacar a su vez, que en caso de que ambos pasen a la siguiente fase deberán enfrentarse entre ellos para ingresar a fase de grupos, donde jugarán con Nacional. El que gane entrará en el Grupo E, que integran Cerro Porteño de Paraguay, Zamora de Venezuela y Nacional.



El primero en salir a escena en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte es Danubio, que llega con un empate 2 a 2 en las valijas. Los dirigidos por Marcelo Méndez, tuvieron un buen rendimiento en el Franzini y fueron capaces de recuperarse dos veces tras los goles anotados por Ricardo Oliveira. Federico Rodríguez empató el partido cuando perdían 1 a 0 y Sergio Felipe anotó el segundo gol para el empate final.



De todas formas, los dos goles de visitante anotados por Mineiro, complican a Danubio. Los de la Curva de Maroñas necesitan ganar para clasificar o empatar 2 a 2 para forzar la definición por penales o 3 a 3 para sumar así un gol más de visitante. Pero si pierde, o empate sin goles o 1 a 1 quedará eliminado.

“Estamos obligados a ganar. Va a ser difícil pero estamos confiados en el trabajo que hemos hecho y por lo que demostró el equipo en el Franzini”, dijo el técnico danubiano Marcelo Méndez.



“Tenemos que salir a buscar el gol de primera, tenemos que convertir, no tenemos otro margen”, reconoció el entrenador, que tiene muy bien estudiado a Mineiro. “Sabemos que presiona mucho más cuando juega de local. No en vano golearon en los tres partidos que jugaron en su casa en el torneo estadual. Seguramente, no nos van a dejar jugar como en el Franzini. Nos van a presionar más arriba”, analizó.

GUAYAQUIL. Mientras tanto, Defensor Sporting espera su partido frente a Barcelona en el hotel Oro Verde de Guayaquil, pero ya sin la incertidumbre sobre la resolución de la Conmebol sobre su reclamo de puntos. El fallo se dio a conocer ayer por la tarde, antes de que el equipo saliera al entrenamiento. “Los muchachos están con muchas ganas, lo que nos tenía en vilo era no saber con qué resultado llegábamos a la revancha. Podíamos tener que salir a buscar la victoria enseguida o ser un poco más cautelosos. Habíamos manejado diferentes opciones, pero ahora con la resolución de la Conmebol a favor nuestro sabemos cuál vamos a utilizar. Temíamos por el antecedente de San Lorenzo con Deportes Temuco, que se enteraron de la resolución un par de horas antes”, explicó el técnico violeta, quien reconoció que ahora no saldrá con tres puntas como tenía previsto, sino que jugará con cuatro volantes y dos delanteros.

“Nosotros estuvimos enfocados en el resultado del Franzini, pero ahora las cosas cambian”, reconoció el “Polilla” que acababa de ver junto a sus jugadores, el video del partido de ida disputado el miércoles pasado.



“Nos sirvió para refrescar muchas cosas, sobre todo los errores que cometimos. Los dos goles de Barcelona llegaron por errores nuestros. Y esas cosas son las que tenemos que corregir. Además, de cuidarnos de la velocidad de los delanteros, que es la mayor virtud de Barcelona”, afirmó Da Silva, quien sabe, sin embargo, que si bien los ecuatorianos tienen un buen equipo, no es imposible ganarles.



“Barcelona es un buen equipo y se hace aún más complicado de local, pero tampoco es que no se le pueda ganar, más ahora. Aunque después de lo que nos pasó con Bolívar en nuestra cancha, sé que no hay que confiarse”, finalizó el “Polilla” quien tomó la decisión de no reconocer el estadio Monumental Romero Carbo y ayer por la tarde , tras conocer el fallo, volvieron a entrenar en el complejo Pérez Perazo.



Tras el partido de esta noche, los violetas regresarán inmediatamente en vuelo charter. Llegarán mañana a las 8:00 horas a Carrasco.

franjeados Danubio reconoció el estadio Ayer por la tarde los danubianos reconocieron el estadio Sampaio. Les permitieron utilizar el campo de juego durante 45 minutos, pero con championes. El leve movimiento sirvió para sacarse el viaje de encima. El arquero de los de la franja, Federico Cristóforo deberá repetir la gran actuación que tuvo en el Franzini para impedir el gol de Mineiro. “Tenemos que hacer un partido inteligente”, dijo Cristóforo. El regreso estaba previsto para el miércoles de tarde, pero por un inconveniente en el vuelo, se lo cambiaron para la mañana. Y ya pidieron jugar el domingo en el debut del torneo Apertura.

violetas Cambios en el equipo del "Polilla" Mauricio Gómez puede debutar esta noche en Defensor Sporting. El exTorque ocuparía el lugar de Emanuel Beltrán en el lateral derecho. No porque el “Polilla” lo culpe por el error que cometió, sino para protegerlo. Álvaro González está sentido en uno de sus gemelos. Lo iban a evaluar, pero en caso de que el “Tata” no mejore, el juvenil Gonzalo Nápoli ocupará su lugar en la mitad de la cancha.