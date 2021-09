Danielo Núñez aseguró que no tuvo contacto con el plantel y ofreció su teléfono para que se haga un peritaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danielo Núñez, entrenador de Cerro Largo, habló luego de que Nacional decidió reclamar los puntos por su supuesta participación en el partido del pasado sábado, en el empate 1-1 en el debut del Clausura, donde el DT estaba suspendido.

"Es inaudito esto, incomprensible. Pensé que los equipos grandes estaban por arriba de esta mediocridad, pero veo que no. Estaba equivocado. Me han expuesto públicamente, hay un daño y un perjuicio, y llegado el momento vamos a medir las consecuencias. Me han expuesto en redes sociales para ganar puntos que no se ganaron en la cancha", expresó en "Quiero fútbol" (radio Sport 890).

"No se puede entender que se ensucie el fútbol uruguayo de esta forma (...) Es lamentable ocuparse 10 días de cualquier cosa menos del fútbol", agregó.



Núñez dijo que siguió todo el partido desde el hotel, aseguró que no tuvo contacto ni comunicación con el plantel y ofreció su teléfono para que se realice un peritaje.



"Conozco muy bien el reglamento y sé lo que tengo que hacer", afirmó.



"Me están haciendo un daño enorme y me hacen darle explicaciones a los dirigentes. Yo tengo muy claro lo que hice. Esto no tiene ni pie ni cabeza (...) Armaron una telenovela y lo que menos tuvieron fue sentido común", indicó.



"Esto me ha costado una discusión fuerte con el presidente (Ernesto Dehl). Estamos distanciados ahora. Yo tengo mi posición y la voy a defender (...) No sé qué va a pasar mañana, esto puede costarme hasta el cargo. Hasta el momento estamos en el cargo. Veremos estos días como seguimos. Hay un distanciamiento con el presidente de la institución", sumó.



Dehl, por su parte, manifestó: "No nos pudieron ganar en la cancha, ahora nos van a tener que ganar en los tribunales".

¿Qué fue lo que ocurrió?

Apenas terminado el encuentro la empresa que televisa el Campeonato Uruguayo habló con los técnicos: primero con Luigi Rodríguez, el ayudante de Danielo y que el sábado fue el entrenador principal, y posteriormente con Martín Ligüera.



En la entrevista con Rodríguez, el periodista le preguntó: "¿Qué te dijo Danielo en el entretiempo si es que pudiste hablar?" A lo que el DT respondió que "había que mejorar un poco en el retroceso ya que los cinco de Nacional nos estaban tomando la pelota y hacían las transiciones rápidas, quedábamos muy atrás de los defensas y no retrocedíamos, pero luego controlamos y buscamos, como te dije, con las variantes ser más ofensivos".



Horas más tarde Leandro Otormín, autor del gol, fue consultado sobre este hecho en "Los mismos locos" (radio Urbana) y contestó: "Pero por teléfono, ¿qué tiene de malo eso?".



Los tricolores interpretan que esa respuesta de Luigi Rodríguez y la respuesta de Otormín confirman que Danielo Núñez tuvo participación.



Nacional se apoya en el artículo 54 del código disciplinario para pedir los puntos. El mismo establece que un DT suspendido "no podrá por ningún medio comunicarse con su equipo".