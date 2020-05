Daniela Cortés denuncia que perdió un embarazo por una golpiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniela Cortés, la ex pareja de Sebastián Villa, amplió su denuncia por situaciones de violencia de género contra el delantero de Boca, y contó que perdió un embarazo luego de una golpiza que habría sufrido de parte del jugador colombiano, en mayo del año pasado.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Yo estuve embarazada de Sebastián. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", expresó Cortés en declaraciones a Crónica TV.

​La ex pareja del jugador colombiano agregó: "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo. Eso fue por los golpes que me había dado".

Cortés, que ratificó en la Justicia una denuncia que realizó primero en redes sociales la semana pasada, consideró que Villa "es una persona bipolar, por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Es un cajita de sorpresas, un día una cosa, y otro, otra".

Respecto de la situación de conflicto que derivó en la denuncia pública, la colombiana contó: "En ese momento, cuando corté la llamada con mi mamá, que está en Colombia, me empezó a pegar. Me tomó del pelo, me pegaba puñetazos, patadas... Entonces salí corriendo para la cocina para estar a salvo. Fue horrible".

Cortés ratificó que, más allá de las restricciones por la pandemia del coronavirus, intenta regresar a su país. "Quiero estar en Colombia, con mi familia, con mi hija. No es fácil estar acá sola. Mi hija está muy mal porque sabe lo que está pasando".

Las declaraciones de Cortés llegaron poco después de un descargo de Villa, que a través de las redes sociales se declaró inocente de esta situación y declaró que nunca le había "levantado la mano a ninguna mujer" en su vida.

Sebastián Villa, de 23 años, llegó a Boca en junio de 2018, fue en el último semestre una de las figuras del campeón de la Superliga, tiene un contrato por dos años más y una cláusula de salida de 30 millones de dólares. Esta semana Boca dio un comunicado oficial donde se puso a disposición de la justicia, y ningún dirigente se expresó oficialmente sobre el tema.