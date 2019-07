Daniel Jablonka: “Lo del déficit no es real”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Jablonka no deja de recibir noticias que le sorprenden, porque se ha instalado una consultoría en Defensor Sporting por iniciativa de la nueva dirigencia que encabeza Ney Castillo y -asegura- las informaciones que se están filtrando no son las correctas.

“A mí no me gusta para nada esto de estar confrontando. No soy de generar polémicas, pero tampoco me gusta quedar mal”, aclara el expresidente violeta. “Se filtró que entregamos la presidencia de Defensor con un déficit de 500.000 dólares al mes y eso no es totalmente real”, sostiene.

El extitular violeta reconoce que mensualmente hay déficit, pero que es moneda corriente en el fútbol uruguayo. “A todas las instituciones les ocurre. Sabemos que mes a mes estamos destinados a tener pérdidas, pero las mismas se recuperan con la venta de jugadores. En los seis años que yo estuve al frente del club se vendieron muchos futbolistas y ello nos ha permitido siempre terminar con las cuentas balanceadas”, explicó.

Jablonka hizo hincapié en que el balance del año 2018 muestra que hubo una utilidad de 1.540.860 dólares y que el pasivo (diferencia neta entre deudas y patrimonio) es de 850.000 dólares. Sin embargo, “si se concreta la venta de Maxi Gómez ya se pasa al frente”, dice. De acuerdo a ello, la actual directiva ni siquiera necesitará vender a ningún futbolista del plantel para equilibrar las cuentas.

Defensor Sporting tiene el 15% de la plusvalía de Gómez. Esto significa que recibirá ese porcentaje de la diferencia entre la venta original de la institución al Celta de Vigo (4,3 millones de euros) y la futura venta, que se maneja sería al inglés West Ham United por 50 millones de euros. Esta plusvalía ascendería a los 45,7 millones de euros y el 15% equivaldría a 6,86 millones de euros, es decir unos 7,7 millones de dólares, lo cual -apunta Jablonka- que claramente superaría los 850.000 dólares de pasivo.