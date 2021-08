Daniel Enríquez renunció a la gerencia deportiva de Cerro por "motivos familiares"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de un año de su arribo, Daniel Enríquez presentó su renuncia este miércoles y ya no es más el Gerente Deportivo de Cerro.

"Luego de mas de siete meses de arduo trabajo, lamentablemente, motivos familiares hacen que me despida del Club Atlético Cerro. Me voy agradecido, en primera instancia, con aquellas personas que hicieron posible mi llegada, presidente y directivos que depositaron en mí toda su confianza para desempeñar el cargo de Gerente Deportivo en un momento difícil de la institución. No me olvido de cada uno de los funcionarios albicelestes, que con sacrificio y alegría llevan adelante su trabajo de la mejor forma posible, aún en momentos difíciles, que nos tocó transitar", explicó en una carta que difundió en sus redes sociales.

"También va mi agradecimiento para cada uno de los cuerpos técnicos de juveniles, mayores y por supuesto, al plantel de jugadores del primer equipo", añadió.



Asimismo envió un saludo "a la gran barriada que acompaña al club".



"Con sus mensajes de cariño y afecto me han hecho sentir un albiceleste más, decirles a cada uno que se han ganado a un simpatizante más. Me hubiera encantado compartir la temporada con ustedes colmando las tribunas con esa fidelidad que los caracteriza. Desde el lugar donde me toque estar en el futuro estaré pendiente e hinchando junto a ustedes", sumó.

Disputadas 11 fechas de la Segunda División, Cerro se encuentra séptimo con 14 unidades a siete del líder Racing.