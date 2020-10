Daniel Carreño vuelve a Wanderers, su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Carreño es el nuevo técnico de Wanderers, el club en el que se formó como futbolista y donde comenzó su carrera como entrenador. Y al que dirigió en tres diferentes etapas. Firmó contrato hasta diciembre del 2021.

"El regreso de Daniel nos genera mucha ilusión. Volvemos a contar con un técnico de gran jerarquía. Sabemos que este es un Carreño diferente, es otra persona", le dijo a Ovación el presidente bohemio, Gabriel Blanco. Cabe recordar que en su primera experiencia como técnico en el 2000, Wanderers estaba en Segunda División y logró el ascenso con Carreño. Luego ganó la Liguilla Pre-Libertadores y clasificó al torneo continental.

Wanderers ya había intentado contratar a Carreño en varias oportunidades, pero no lograba que se alinearan los planetas. Esta vez se dio que, tras el alejamiento de Mauricio Larriera, Carreño estaba en Uruguay. Estaba en el campo, pero este lunes de mañana se reunió con Blanco y llegar a un acuerdo no resultó difícil. En el club son conscientes que no vuelve por dinero sino por su gran cariño a la institución.

Carreño comenzará a trabajar con el plantel mañana martes, pero hoy estuvo recorriendo las instalaciones junto al gerente deportivo Mauricio Nanni, quien fue su jugador. Para el entrenador es reencontrarse con mucha gente querida, sobre todo con los utileros, Ivonne y su hijo "Cani".

Con respecto a la campaña del Apertura, que finalizó con el alejamiento de Mauricio Larriera, Blanco dijo que aunque el final (en el cual sumó cinco derrotas consecutivas y seis partidos si poder ganar) "fue desastroso", el resto fue parejo. "Hoy todo el mundo habla de la gran campaña de Cerro Largo y terminamos a 4 puntos de ellos; o de la hazaña de Torque y estamos a 5 unidades. El campeonato fue malo, pero no de los peores. Agarramos un bajón en 15 días. Pero estamos vivos para la tabla Anual y tenemos argumentos para recuperarnos", afirmó el presidente bohemio.