Daniel Carreño es el principal candidato a sustituir a Mauricio Larriera en Wanderers

Luego del empate con Cerro el sábado por la noche en el Estadio Luis Tróccoli, Wanderers se quedó sin entrenador y por estas horas, el candidato número uno es Daniel Carreño, un hombre de la casa que volvería al club luego de nueve años.

"No estaba en mi mente volver a Wanderers ahora, pero el llamado del presidente me ha hecho considerarlo", le dijo Daniel Carreño al programa “100% Deporte” (Sport 890) agregando que “estoy con mente positiva, estoy con ganas, esperemos que salga todo bien. A Colombino, Santiago Martínez, Alcoba, Guzmán (Pereira) los conozco. Ascendieron a Primera conmigo. Con Mauricio Nanni estuve hablando ayer por teléfono y me dio detalles del plantel".

La salida de Mauricio Larriera y el mal momento deportivo de un equipo que hace seis partidos que no gana motivan a los bohemios a buscar un nuevo director técnico y la opción de Carreño es por ahora la más firme.

"Cuando vine a Uruguay había una conformidad muy grande con Mauricio, fue todo muy sorpresivo. Hoy me voy a reunir con el presidente y veremos que depara la charla", explicó el entrenador.

Carreño, que fue destituido de la conducción técnica del Al Wehda en agosto, confirmó que en caso de volver al club, trabajará junto a Rodrigo Bengua como ayudante técnico y los preparadores físicos Guillermo González y Santiago Mendaña. "Siempre soñé está chance de volver pero me sorprendí porque el club venía muy bien con Mauricio Larriera. Cuando imagino agarrando a Wanderers pienso en otras cosas, como por ejemplo un proyecto grande que incluya los juveniles. Hoy la urgencia es el domingo a domingo. Hay que pensar muy bien porque el club necesita resultados y estoy con ganas".



En caso de concretarse el regreso de Daniel Carreño a Wanderers para dirigir el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura, será el cuarto pasaje del entrenador por el club bohemio que ya supo dirigir en 2000 y 2001, en 2005-2006 y en 2010-2011.