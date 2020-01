Damiani: “Aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero aprobaron el balance por unanimidad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Yo lo que quiero es el bien de Peñarol y cuando tocan a la familia, a uno le preocupa pero el club está por encima de todo, aunque hay cosas que hay que aclarar”, le dijo Juan Pedro Damiani al programa “Usted Qué Opina” (Sport 890).

“Es muy fuerte cuando vos ves la foto de tu padre y te dicen ‘la herencia maldita’. En el acierto y en el error fue una persona que junto a Washington Cataldi y Gastón Güelfi fue de los más extraordinarios dirigentes que dio el fútbol uruguayo. Me pegó muy mal eso un 31 de diciembre. Yo puedo respetar las opiniones de cada uno pero siempre y cuando se digan verdades”, agregó el expresidente de Peñarol.

Consultado acerca de que si su padre ponía plata en el club, Juan Pedro expresó que “hoy escuchó a Álvaro Chijane de Fénix y el fútbol se maneja con pasiones y cuando se manejan pasiones no es todo lo ortodoxo. Papa fundó el Banco Río de la Plata, fue director del Banco República. Fue un banquero de notas. Pero cuando vos manejás pasiones, lógicamente no se puede ser tan ortodoxo y tenés que traer jugadores como cuando surgió lo de “A Morena lo traemos todos”. Él ayudó y cuando no se podía traerlo y adelantó los fondos para que viniera Fernando. El fútbol es una actividad muy particular. Fijate cual es pasivo del Real Madrid, son más de 600 millones, pero el problema es cuando hay déficit”.

“El viejo trataba de financiar con el presidente o directivo que pongan dinero a los efectos de no mal vender porque hay que pagar sueldos, porque está la posibilidad de venderle un contratista la ficha de tal jugador para solventar los gastos, pero eso nunca se hizo en Peñarol”, explicó Damiani.

Acerca de todo los que se dijo en las últimas horas, Juan Pedro dijo que “a mí me llama la atención lo siguiente. Hay un financiamiento a muy largo plazo y de un interés muy bajo que ni se compara con un banco y tal es así que se le envió una nota de agradecimiento de la directiva a toda mi familia porque tengo hermana, sobrinos y sobrinos nietos. La deuda era con mi padre y se está cobrando a larguísimo plazo y eso me llama la atención con cuanta maldad se ha hecho”.

“En el último año de mi gestión que yo dije que me retiraba y todo el mundo decía que no me iba llegué a la conclusión de que Peñarol necesitaba tranquilidad y parecía que yo era el hombre de la discordia. Sabíamos que íbamos a ser campeones. Hicimos el estadio, un centro de alto rendimiento, renovamos totalmente Los Aromos y se mejoró el Palacio Peñarol con el esfuerzo de todos. Ahí dije, me voy pero cuando faltaba dinero pregunté si había alguna fuente de dinero alternativa porque a mí me angustiaba mucho poner dinero en Peñarol. Les dije, muchachos por qué no hacemos un fideicomiso, que para que la gente entienda es sobre recursos futuros que el club puede tener asegurarle a un acreedor que le vas a ir pagando. Consulté la a todos la posibilidad de conseguir fuentes de financiamiento y no hubo una solución. Con el compromiso de todos a medida de los ingresos por transferencia se iba cancelando lo que yo puse en el último año y medio. Con la venta de Diego Rossi y la de Nahitan Nández se me hubiera podido pagar todo y el mismo Jorge Barrera y este nuevo Consejo Directivo me pidieron si les dejaba esa parte en ese primer año y accedí, ningún problema”.

Dinero en la caja



“Yo le dejé casi 3 millones en caja más un fideicomiso de 5. Ahora se vive de fideicomiso en fideicomiso, pero aparentemente hablan de tasas inexactas. Las tasas que tienen conmigo por las tierras del estadio son de 5%, no capitalizable. Pregunto a ver qué club de fútbol se financia con esa tasa. La del capital del trabajo es a 8,25% y la tasa de mi familia que lo agradecieron públicamente es de 2% a larguísimo plazo”, explicó Juan Pedro Damiani agregando que “me acuerdo que preguntaba si había una taza de financiación y Marcelo Areco se ataba los zapatos, Carlos Scherschener miraba para otro lado, pero vamos a los números: hablan de que el club tenia meses de atrasos. Yo dejé los fondos para poner el club al día. Si a mí me daban el fideicomiso dejaban el club al día y toda mi deuda saldada”.

“Después de no sé cuantos años que demoraron en hacer el balance de mi gestión, porque lo hicieron como 10 veces, dio un pasivo que con los ingresos que se generaron con jugadores que se formaron en mi administración como los Rossi, los Valverde, los Nández, los Brian Rodríguez y Darwin Núñez o el negocio con Gabriel Fernández que fue de las últimas gestiones que hice, había dinero para pagar las deudas pero se ha hecho una historia que no es cierta. Fíjense que curioso: yo veo el balance mío del 2017 y la pérdida más o menos en la primera gestión del Movimiento 2809 que maneja la caja aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero lo aprobaron por unanimidad”, remarcó el extitular aurinegro.

“Yo no quiero hacer esto pero tengo que aclarar ciertas cosas porque de verdad me duele”, se sinceró Damiani, que respecto al tema del estadio Campeón del Siglo fue muy claro: “Es impericia o falta de gestión. Se habla que deje la herencia maldita. El primer año lo ganamos, dejé el equipo armado y ni al cocinero hubo que traer. Se ganó el segundo. El tercer año desarmaron el equipo pero si estaba todo tan mal hubieran sacado al gerente general (Álvaro Alonso) que es un fenómeno o al de marketing (Pablo Nieto) que también trabaja muy bien”, contó Damiani agregando que “en el estadio dicen que no se pueden vender butacas. Yo una noche en el Sheraton con mi gestión hice una jornada y se recaudaron 14 millones de dólares. Para manejar un club como Peñaro hay que tener sueños con ‘s’ y no sueño porque cuando tenés sueño dormís. Se hizo el estadio que como siempre dije es algo que se hizo con los socios cumpliendo con las obligaciones. Es el esfuerzo de una generación que lo van a disfrutar muchas otras generaciones. A mí me da una enorme felicidad ir al Campeón del Siglo y ver a la gente feliz con ese estadio. Ahí Peñarol se hace fuerte y es una gran ventaja deportiva para nosotros”.

“Acá se quiere echar humo a un campeonato imposible que se pierde. No se puede perder ese campeonato. Yo no lo pierdo ni loco. Con 12 puntos de ventaja. Primero cómo se fijan las fechas. Se vencía el período de pases en junio y el Clausura empezaba en septiembre. Y no le estoy dando palo a Jorge (Barrera) que es una víctima de todo esto. ¿Peñarol era campeón y va al Pantanoso? Ese partido era en el Centenario, el que había que ganar. Nacional hizo el esfuerzo y se llevó a Juventud al Estadio Centenario y mirá... Perdimos la Tabla Anual. Se van jugadores y no se trajo nada, pero ese es un tema más de otros tantos”, se lamentó Damiani, que por otra parte comentó que “Peñarol ha hecho un montón de cosas en otros deportes y hay muchas copas de otras disciplinas y lo celebro, pero falta la que más quería que era la del tricampeonato. Si ganábamos este año le generábamos un problema enorme a Nacional porque se venía otro quinquenio”.