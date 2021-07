Damián Macaluso, excompañero de Maxi Castro: "Estos golpes no los esperás y no los podés asimilar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia del fallecimiento de Maximiliano Castro que, según pudo saber Ovación se trató de un suicidio, golpeó una vez más al fútbol uruguayo teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas semanas con Williams Martínez y Emiliano Cabrera.

Lo sucedido fue un golpe duro dentro del ambiente del fútbol y sobre todo para aquellos que fueron sus compañeros. Sin encontrar la palabra justa para describir el golpe emocional que significó recibir la noticia, su excompañero en Central Español y Bella Vista, Damián Macaluso dijo que “estos golpes no los esperás y no los podés asimilar”.

El exzaguero resaltó a Ovación que Castro le dejó un recuerdo muy importante de los tiempos que compartieron plantel porque “era un crack, era muy jodón. Un luchador empedernido porque jugando era un animal. No tenía freno y siempre queriendo ganar”.

Al describir su personalidad resaltó “se enojaba mucho, era un calentón bárbaro. Un ‘loco’ de mierda que te empujaba a dar más. Era fácil quererlo”.

Para Macaluso hay algo que está pasando que deberá ser abordado de una forma especial. “Te juro que entro a pensar el porqué, qué te puede llevar a una situación de esta naturaleza. Me cuesta, juro que me cuesta porque problemas tenemos todos, algunos familiares, otros económicos, otros de salud. No sé. Me duele todo. Hasta ver las caras de los familiares. En el velatorio de Willy (Williams Martínez) ver a la abuela, a los padres, a la esposa, a la gente que lo quería, me partió el alma”