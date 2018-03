D'Alessandro contó por qué Maradona no lo llevó a Sudáfrica 2010

Esta semana, Andrés D'Alessandro estuvo en Buenos Aires. El enganche de 35 años regresó a River para cumplir una cuenta pendiente: terminar sus estudios en el Instituto del club.



De paso, el "Cabezón" fue entrevistado en Perros de la Calle y se refirió a su ausencia en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Diego Maradona era el técnico del equipo.



"El 2010 fue uno de los mejores años de mi carrera. Realmente fue muy raro no haber sido convocado nunca. No me llamó ni una vez para probarme. Si mal no recuerdo, en ese momento se habían probado a más de 130 jugadores", recordó.



"Hubo un tema extrafutbolístico. Mi hermano tuvo una relación con una de sus hijas (Giannina) y no sé si lo agarró para otro lado a eso. Nunca lo hablé con él, pero en off se saben cosas", agregó.



Además, recalcó: "Yo tengo mi opinión y él la suya. Yo sigo teniendo mi pensamiento de aquel momento y eso no me lo va a sacar nadie; sé lo que pasó y me imagino cómo fue todo", culminó.



El "Cabezón" jugó 24 partidos con la selección de Argentina y marcó tres goles, pero nunca pudo disputar un Mundial. Sí fue campeón del mundo en sub 20 (2001) y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.