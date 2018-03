En la tarde, todos los ojos estarán puestos en este partido. No son los grandes ni los divide un barrio, pero el hecho de que se enfrenten Danubio y Defensor Sporting ya es un motivo suficiente como para posar la atención allí. Esa rivalidad que se generó en Divisiones Formativas se trasladó a Primera División y los propios hinchas lo viven así: como un clásico.



Mucha más expectativa hay aún si le sumamos que ambos equipos ponen jugadores de buen pie: “Nacho” González, David Terans y Pablo Ceppelini en el local y Mathías Cardacio, Matías Cabrera y Facundo Castro en la visita.



La Curva late con el clásico en un partido donde, a pesar de ser recién la segunda fecha, ambos necesitan el triunfo para no perderle pisada a los que arrancaron con puntaje perfecto.



El “tuerto” llega con una buena racha sobre su rival. Hace siete partidos (seis por el Uruguayo y un amistoso) que no conoce la derrota: cinco triunfos y dos empates. La última vez que ganó la “Franja” fue el 9 de noviembre de 2014, por 2-1 en Jardines, con goles de Ignacio González y Camilo Mayada.



Danubio y Defensor Sporting, otra vez cara a cara, en lo que promete ser un partidazo.

La ficha:

Danubio vs. Defensor Sporting (TV)



Estadio: Jardines



Hora: 17.00



Árbitro: Christian Ferreyra. Asistentes: Richard Trinidad y Santiago Fernández. Cuarto árbitro: Antonio García.



Danubio (probable): F. Cristóforo, J. Rodríguez, S. Felipe, G. Bueno, L. Sosa, R. Rodríguez, N. Prieto, I. González, D. Terans, P. Ceppelini y F. Rodríguez. DT: Pablo Peirano.



Defensor Sporting (probable): G. Reyes, G. Maulella, N. Correa, E. Goñi, M. Suárez, J. Piquerez, M. Cardacio, M. Rabuñal, M. Cabrera, F. Castro y G. Rivero. DT: Eduardo Acevedo.