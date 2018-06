Héctor Cúper confía en tener a Salah para jugar contra Uruguay

"Salah está muy bien, ha tenido una recuperación muy buena, con atención muy especial. Ya ha hecho un entrenamiento con nosotros. Falta el entrenamiento de hoy, pero salvo que surja un imprevisto de último momento somos optimistas en que mañana esté", confesó Héctor Cúper, entreandor de Egipto, a un día del debut contra Uruguay.

"No tenemos miedo, sabemos que se corre un riesgo, eso no podemos evitarlo. Yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad", agregó.

Vale recordar que Salah se lesionó a la media hora de partido en Kiev, el pasado 26 de mayo durante la final de la Champions, cuando se dañó el hombro izquierdo en una acción contra Sergio Ramos. Recién este último miércoles volvió a entrenar a la par del grupo.



Respecto al choque con la Celeste, destacó que "no será nada fácil". "Uno tiene que perfeccionar aquello que hace bien . En estos tres años y medio hemos tenido oscilaciones en el rendimiento y somos conscientes de a quiénes vamos a enfrentar. Tendremos enfrente a los mejores jugadores del mundo", puntualizó.

"Uruguay tiene una idea definida. Está el maestro Tabárez desde hace mucho años, es un equipo formado y no es solo Cavani y Suárez. Alguna precaución tomaremos como seguramente ellos tomen alguna por lo quede hacer Salah", finalizó.

Uruguay y Egipto chocarán este viernes desde las 9.00 horas de Uruguay.