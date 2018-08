Este jueves a la mañana, Andrés Cunha habló en 100% Deporte (Sport 890) y se refirió al penal no cobrado ante Gabriel Fernández, en el último Liverpool-Peñarol, que desató la polémica y puso nuevamente al árbitro en el ojo de la tormenta.

"El balance del partido fue positivo. Hubo algunas jugadas para mejorar. Obviamente como árbitro me pone incomodo no acertar. No quiero equivocarme con ningún club", señaló.

Sobre la incidencia puntual, dijo que "no fue una jugada escandalosa".

"Por algo no vino un solo jugador de Peñarol a protestar. El 'Cebolla' me pidió córner en la jugada. Nada del penal. Por la tele el toque existe, hay un riesgo del defensor", añadió.

"Decían que conmigo Peñarol no ganaba y lleva dos partidos seguidos con triunfos. El que menos se quiere equivocar soy yo. Hubo un toque sobre Fernández y confundió cómo cayó, pero no me protestó ningún jugador", finalizó.