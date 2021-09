La reacción de Andrés Cunha y Christian Ferreyra al comunicado de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Cunha y Christian Ferreyra no le dirigirán partidos a Peñarol por un buen tiempo y no directamente porque la institución lo haya solicitado públicamente a través de un comunicado, sino por solicitud de los propios árbitros.

Según confiaron desde la AUF a Ovación, luego del pronunciamiento aurinegro hubo una comunicación entre las autoridades arbitrales y ambos involucrados, quienes se autoexcluyeron de los próximos juegos de Peñarol para tratar de calmar los ánimos, por lo cual en definitiva en los hechos se cumplirá con la voluntad de los presididos por Ignacio Ruglio. No obstante, esto no será algo permanente.



Durante la reunión entre Ruglio, Evaristo González, Rodolfo Catino, Guillermo Varela y Gonzalo Moratorio con el Ejecutivo en pleno de la AUF (Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Eduardo Ache, Jorge Casales, Fernando Sosa, Andrea Lanfranco y Matías Pérez), de la cual ambas partes quedaron muy satisfechas, los integrantes del gobierno del fútbol local hicieron notar su disconformidad con que en el comunicado emitido por Peñarol se dieran nombres propios (Cunha, Ferreyra y Marcelo De los Santos, integrante de la Comisión Arbitral) y también dejaron en claro que no habrá veto alguno sobre jueces ni movimiento en las estructuras referiles, las que de hecho están aún en formación pues falta la designación del presidente del Colegio de Árbitros y de uno de los integrantes técnicos.

No obstante, desde el Ejecutivo confirmaron a Ovación que el tono de la reunión fue muy bueno y positivo, con la mirada puesta más en el futuro que en el pasado, y dieron por ciertas las palabras de Ruglio a la salida del encuentro en cuanto a que se reconoció que hubo errores de procedimiento con la utilización del VAR en el partido Sud América-Peñarol (1-1) y que hay preocupación por el momento referil.



Modernizar el arbitraje uruguayo "es un debe que tiene este Ejecutivo", se admitió desde el seno del mismo, aunque se aclaró que la pandemia también trastocó varios planes que se tenían para que ello ocurriera.

Si (como se expresa líneas arriba) no se permitirá ningún veto a árbitros, ¿por qué Cunha y Ferreyra no le dirigirán a Peñarol entonces en el corto plazo? Primero que nada por la ya expresada voluntad de ambos de que ello ocurra y segundo porque en cierta manera se sancionará a Cunha por lo que se entiende fue un "exceso de función" en el VAR durante el partido de Peñarol con Sud América.



Tras observar y escuchar la grabación de lo actuado en el VAR se llegó a la conclusión de que Cunha sugiere tres veces lo mismo al árbitro José Burgos antes de que éste sancione penal a favor del equipo buzón.

Incluso se anunció que, por más que para este fin de semana se le designó para el partido Liverpool-River Plate, no debería extrañar que en las próximas fechas dirija juegos de más bajo perfil para sacarlo de la primera línea. De ser así, no le arbitraría tampoco a Nacional.



De cualquier manera hay un muy buen concepto tanto de Cunha como de Ferreyra en la AUF y se destaca que ambos son muy respetados en el ámbito internacional. Prueba de ello son dos hechos:



1. Andrés Cunha fue designado para arbitrar el miércoles la semifinal por Copa Libertadores entre Flamengo y Barcelona.

2. Cunha y Daniel Fedorczuk son los dos árbitros VAR con mejor ponderación por parte de Conmebol, por lo cual prescindir de alguno de ellos "es pegarse un tiro en el pie", se ejemplificó.