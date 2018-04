Desde la cuna hasta la meta

Apenas te acercás al grupo El Cantero, de la Rambla y Ejido, te sorprende particularmente una de sus corredores: Helena Reja. Con personas de 30 y 40 años a su alrededor, ella hace sus primeros pasos en el running de forma más activa a los 14 años.



“Empecé este año, hace poquito. Mi padre corría acá y como a mi me gustaba correr, vine”, le dijo la joven atleta a Ovación.



Ya hace un tiempo había disputado carreras cortas organizadas por las 10K comerciales, pero fue antes de dar el gran paso de acercarse a un grupo. “Había corrido algunas carreras de un kilómetro”.



Pero al entrenar en El Cantero fue mejorando y hace casi dos semanas debutó en el Campeonato de 5K de la Agrupación de Atletas del Uruguay. “Hizo un tiempo bárbaro, era la primera carrera de ella de cinco kilómetros. Quedó recopada con el tiempo que hizo. Todavía no están las clasificaciones, pero va a estar en una buena ubicación”, dijo Gonzalo, su orgulloso padre, quien acercó a Helena y sus dos hermanos al deporte.



“Helena (14 años), junto a Francisco (11) y mi hija chica Amandita (5), siempre estuvieron en mis carreras. Los tres ya habían corrido la Reebok: Amanda 500 metros, Francisco y Helena, un kilómetro. Aunque nunca fue a nivel profesional, siempre fue a nivel amateur, pero siempre incentivándolos para hacer algo de deporte, para sacarlos de la basura de la calle, más que están en edades vulnerables”, comentó.



En la familia están orgullosos de Helena y le tienen confianza para lo que se le viene. “A ella le sobra capacidad. También Mauricio la vio y me dijo ‘está despegada’”, dijo Gonzalo Reja, que suspendió sus proyectos en el running para pasar a uno de padre e hija juntos.



“Pensaba hacer el Campeonato de la Agrupación en la distancia de 10 kilómetros, pero cuando Helena me planteó que lo quería hacer lo pospuse porque me llamaba más estar en la llegada para verla a ella. Pero vamos a correr alguna carrera juntos, para fin de año está algo más hablado, tal vez la San Felipe y Santiago que es de 10 kilómetros; lo tenemos medio apalabrado”, tiró.



Helena, por su parte, se emociona con su presente y planifica el futuro: “Voy a empezar con los cinco kilómetros y después si puedo voy a correr un poquito más”.