En su cumpleaños número 34, Luis Suárez le respondió uno a uno a los que lo saludaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez lleva vestidas siete camisetas a lo largo de su carrera y mientras celebra su cumpleaños número 34, compañeros y excompañeros de todos los planteles se tomaron un momento para dedicarle un saludo.

Pero lo cierto es que el "Pistolero" no quiso ser menos y respondió a cada uno de los mensajes que le fueron llegando y lo reflejó en su cuenta de Instagram desde la mañana uruguaya del domingo.

El mensaje de Jordan Henderson, jugador del Liverpool, fue el primero que contestó Suárez con un Thank you so much mate (muchas gracias amigo) para quien fuera compañero en los Reds.

Happy birthday gordoooo fue el mensaje del zaguero Martin Skrtel y la respuesta del salteño no se hizo esperar con un Thank you so much PELADO refiriéndose al calvo defensa eslovaco.

Saúl Ñiguez, compañero en el Atlético, lo saludó y el "Pistolero" contestó con un Muchas gracias crack. A seguir así todos juntos. Le agradeció al Liverpool, al Ajax, al Groningen, al Atlético de Madrid y también a Nacional, clubes que lo saludaron.

El que no se olvidó de él fue Barcelona quien publicó una foto del "Pistolero" con la camiseta culé y a lo que Suárez respondió: Muchas gracias. Siempre agradecido por todo lo logrado juntos.

Muchas gracias Luquitas por acordarte. Por más años juntos fue la respuesta al mensaje de Lucas Torreira y tuvo un cruce particular con la "Fiera" Maximiliano Rodríguez. El argentino lo saludó con la leyenda Cómo aprendiste de mí y una foto juntos en Liverpool a lo que el uruguayo respondió: Y algo bueno tenía que aprender. Gracias fierita por estar siempre.

Giorgian de Arrascaeta, Emiliano Lasa, Sergi Roberto, Arthur Melo, Philippe Coutinho, Fernando Muslera, Arturo Vidal y Carlos Sánchez, fueron otros de los que saludaron al "Pistolero" y él se encargó de contestarles.