Se cumple un año de la emotiva despedida de Diego Godín de la afición del Atlético

Pasillo por parte de sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, un cartel gigante en el centro del campo diciendo "Gracias Godín", la cinta de capitán en el brazo y una enmarcada para que la lleve toda la vida como recordatorio de que lideró a un Atlético de Madrid histórico porque fue el gran referente de la Era Simeone.

Se cumple este martes 12 de mayo un año del último partido que Diego Godín disputó en el estadio Wanda Metropolitano, la casa del conjunto colchonero. Un escenario que rebosó de gente que se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida del "Faraón", quien no llegó a un acuerdo para renovar contrato en virtud de que la institución tiene como política no darle más de dos años a los mayores de 33 años y él quería tres para poder retirarse allí.

Esa tarde el partido con Sevilla finalizó 1-1, lo cual aseguró el subcampeonato para Atlético de Madrid, pues Barcelona ya se había coronado con anticipación.. Con "Josema" lesionado, Diego Godín formó la zaga junto al canterano Javi Montero.

"Gracias por regalarme este día maravilloso que nunca más voy a olvidar", les dijo Godín a sus aficionados con mucha emoción.

El capitán de Atlético y también de la selección uruguaya jugaría un partido más, ante Levante (2-2), pero de visitante, por lo cual toda la emoción se vivió en el Wanda, cuando lo acompañaron incluso sus padres, quienes llegaron hasta el centro del campo antes de que Godín le hablara a su afición en su acto de despedida.

"Termino una etapa como futbolista, pero no me voy a ir nunca, porque mi sentimiento y mi corazón van a estar siempre aquí", dijo unos días más tarde. Y sabe que es mutuo, porque Diego Godín (hoy en Inter de Milán) estará para siempre también en los corazones de quienes lo despidieron aquella tarde madrileña y muchos más que no pudieron estar.