¿Qué tan culpable es Diego López?

No es que quiera ser recurrente con el tema de la continuidad o no de Diego López, pero la situación lo requiere. Ya decía días atrás que no es la solución para Peñarol cesar al técnico. Entre otras cosas porque se debe medir con la mayor precisión posible cuál es la real responsabilidad que tiene de que el equipo tenga tan baja producción. Repasemos algunos aspectos:

1. Peñarol, por decisión institucional (y necesidad) vendió a Brian Rodríguez, Gabriel “Toro” Fernández y Darwin Núñez (tres delanteros) y los refuerzos que trajo fueron de menor calidad.

2. Peñarol, por decisión institucional, no le renovó a Cristian Lema (puntal en la zaga) y terminó gastando casi el mismo dinero que pedía el argentino en Misael Riascos, al que rescindieron por sus bajos rendimientos.

3. Peñarol, por decisión institucional, vendió a Lucas Hernández, el encargado de ejecutar las pelotas quietas.

4. López jamás se quejó, promovió juveniles, hizo variantes, bancó críticas, lidió con lesiones y ahora se lo pinta como el gran culpable.

Reitero mi pensamiento: la revisión debe ser más profunda y precisa. Sacar al técnico es tomar el camino más fácil y expiar los pecados propios.