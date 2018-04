Cuídense, ya falta muy poco

Edward Piñón

Cuando la temporada europea entra en su tramo decisivo los entrenadores de las selecciones que disputarán el Mundial de Rusia comienzan a cruzar los dedos. Es inevitable. Cada vez falta menos y las previas de los últimos mundiales no han hecho otra cosa que dejar fuera de las citas a jugadores muy valiosos para sus combinados.

Si ir más lejos, nuestro vecino del Plata hoy empieza a preocuparse bastante por lo que le sucedió a Sergio Agüero y por el desgaste que arrastra Lionel Messi. Si fuera por Sampaoli construiría un cartel enorme con tres letras (SOS) para que todos los futbolistas en condiciones de ser seleccionados extremen los cuidados de aquí al día de comienzo del Mundial.



Siendo bien egoístas es una suerte para la Celeste que no haya final de Champions League para ningún futbolista uruguayo, porque la actividad no se extenderá hasta el 26 de mayo.



Lo que hay que esperar es que no ocurra nada de aquí en adelante y, en todo caso, empezar a pedirle a todos los muchachos de Óscar Tabárez que extremen los cuidados porque falta muy poco para el 15 de junio.