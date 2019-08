Cuidar el fondo es la premisa clásica de cuatro exjugadores de Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Está el jugador que cobra notoriedad cuando realmente se necesita su excelencia. El que fomenta la euforia. El que se distingue por su aire ganador, su presencia casi soberana en el césped.

Viene clásico y es imposible no pensar en el 9. Y en el arquero. Es imposible no detenerse a analizar sus virtudes, su peso, su trayectoria. ¿Quién gana? ¿Cuál saca ventaja? El fútbol se define en las área y los que entregan mayor argumento al aficionado para llegar al duelo con confianza se desempeñan ahí. Si el que ataja anda bien y atrapa las que otro no puede y si el que tiene que definir cumple, hay disfrute seguro.

Tirando la mirada hacia atrás, observando lo que ha regalado el actual Campeonato Uruguayo, pueden sacarse conclusiones importantes. Sí, todo en la previa, todo analítico, que a lo mejor el domingo quedan de lado porque a los cinco minutos la historia de la contienda se empezó a escribir de manera diferente por una falla o un disparo que nadie aguardaba.

Pero entrando en el laberinto de las opiniones, con diferentes caminos para recorrer sobre lo que puede pasar en un partido de tanta adrenalina y emociones, cuatro exfutbolistas que saben bien lo influyente que es el peso que se tengan en las áreas, terminan coincidiendo que el argumento que dará mayores posibilidades de triunfo estará en el área propia.

SEGURIDAD EN EL ÁREA. Para el exdelantero Carlos Aguilera no hay ningún tipo de dudas. “Estoy convencido que el que se muestre más fuerte en defensa va a ganar el partido y en los dos he visto errores. Ojo, es un defecto que veo a nivel mundial. Hoy no se marca teniendo referencia al rival, solamente se mira la pelota y los delanteros muchas veces juegan al error del defensa”.

El popular “Pato” encuentra mejor a Peñarol que a Nacional por una razón: “Si tuviera que inclinarme por una pequeña diferencia diría que (Fabricio) Formiliano saca ventaja para Peñarol. Es un jugador que fortalece a su compañero, es serio, tácticamente extraordinario. Ha sido el mejor jugador de Peñarol en muchos partidos”.

Otro excentrodelantero como Waldemar Victorino también pone el ojo en el área defensiva. “Están ahí, ahí, quizás haya un poco de diferencia a favor de Peñarol por la experiencia de (Fabricio) Formiliano. En Nacional la lesión de (Guzmán) Corujo frenó un crecimiento que venía siendo sostenido. Fue como empezar de nuevo. Han tenido malas las dos defensas, por lo que quizás termine siendo la zona del campo de mayor influencia en el partido”.

Jorge Seré también ve más seguro dentro de su propia área al aurinegro. El exarquero y hoy analista opinó que “defensivamente en la pelota quieta me parece que es mejor Peñarol. Lo veo más seguro”.

Por su parte, Fernando Álvez no encuentra muchas diferencias, pero está seguro que la definición del partido estará ahí, en el rubro defensivo. “Peñarol ha bajado, no sé si por las ausencias que tiene con respecto a lo que venía jugando. Hoy no lo veo muy firme. Ojo, tampoco encuentro un Nacional muy seguro. A las dos defensas le están ganando por arriba en las jugadas de pelota quieta y cometen fallas que son pocas creíbles para equipos grandes. Quizás en este aspecto vaya mucho de la historia del clásico que se disputará el domingo”.

LOS ARQUEROS. Al medir qué grado de importancia pueden tener los arqueros Kevin Dawson y Luis Mejía, Seré los emparejó. “No puedo decir quién es mejor, me parece que por el momento quizás Dawson porque tiene más continuidad en partidos. Mejía prácticamente no la ha tenido, aunque es arquero de Selección y Dawson no. Son dos buenos arqueros, pero ninguno de los dos se ha destacado demasiado a nivel internacional”.

Álvez siguió esa misma línea. “Dawson ha tenido unas temporadas muy buenas, Mejía ha tenido menos participación. Los dos han tenido buenas atajadas y han sido vitales para sus equipos, pero hay que darles tiempo y juzgarlos o compararlos por el nivel que van mostrando en varias temporadas, para poder decir cuál de los dos es mejor”.

Victorino tampoco tomó distancia de esa forma de considerarlos a los dos guardametas. “Ambos son arquerazos. Mejía tiene experiencia de Selección y eso no es poca cosa. Dawson ha jugado más y ha sido más determinante para darle puntos a Peñarol. Es cierto que Mejía tenía por delante a (Esteban) Conde y eso no permitió que pudiera actuar antes, igual creo que es un gran arquero”.

Aguilera, en tanto, inclinó la balanza para un lado. “Los dos son rápidos de piernas, cuando a los zagueros le meten esos pases filtrados ellos salen muy rápido a achicarte y no te dan tiempo para pensar. Mejía no ha jugado tanto como Dawson pero son buenos arqueros los dos, quizás le veo más trascendencia a Kevin porque tuvo un porcentaje muy alto de relevancia en victorias de Peñarol. Si Peñarol fue campeón muchas veces fue porque Dawson hizo ganar partidos”.

LOS DOS 9. Al cruzar la cancha y apuntar a la tarea que pueden llegar a desempeñar los dos argentinos (Gonzalo Bergessio y Lucas Viatri), Seré no lo dudó. “Son dos delanteros buenos y que le rinden a sus equipos de diferentes formas. Pero si tuviera que elegir no quisiera tener de rival a Bergessio. Viatri es un buen jugador, con técnica, pero no es el goleador que es Bergessio”.

A Aguilera le gustan ambos y hasta dijo que podrían jugar juntos. “Viatri y Bergessio son delanteros de características muy diferentes. Bergessio es un 9 de área, que siempre está ahí. Vive del hambre de gol. Viatri es más técnicamente, recuerdo que (Juan Román) Riquelme una vez dijo que pudo haber sido enganche, pero sale mucho del área y por eso no convierte tanto. A Bergessio no lo podés sacar del área porque ese su hábitat y es el jugador más rápido para definir. Si me preguntas qué haría, y yo pondría más cerca del área a Viatri porque su técnica es muy importante”.

Victorino también reconocen que “son distintos”, pero se la jugó por el que tiene más gol. “Aunque ambos tienen las mañas de un buen delantero y saben moverse, me parece que Bergessio tiene más peso por su cuota de gol. Viatri se mueve bien, se retrasa y hace jugar, pero para mi gusto sale demasiado de la zona en la que podría ser más efectivo. Bergessio, en cambio, va a la corta, a la larga, es vivo para anticipar y rápido para resolver”.

Álvez optó por no marcar una diferencia y opinó: “Los 9 más difíciles son los que les pegan mal a la pelota, los que le pegan con lo que sean y te la mandan para adentro porque es lo más difícil de anticipar. Viatri y Bergessio son buenos los dos”.

PODER DE ATAQUE. Para el exguardameta aurinegro en lo que respecta al poder de ataque a Peñarol “le está faltando un poco de juego interno, se le complican los partidos cuando le tapan las bandas. A Nacional quizás lo vea un poco mejor, lo veo algo más peligroso. Los últimos partidos de los no te dejan saber qué te podés encontrar el domingo. Son irregulares”.

En el área atacante Seré cree que “Peñarol bajó muchísimo porque perdió ejecutantes, perdió cabeceadores y se emparejó. Me parece que ninguno de los dos hoy cuente con una buena pelota quieta ofensiva”.

Victorino hoy lo ve “más armado a Nacional, más fuerte para hacer daño, pero eso nunca es determinante porque los partidos no tienen lógica. Lo que veo es que a Peñarol se le fueron jugadores que tenían mucha influencia en el juego de ataque y no es fácil de cubrir”.

Aguilera, en cambio, no observa “una constante” y cree que “tienen rendimientos desparejos. La agresividad la han mostrado en algunos partidos y en otros no”. Sobre la fuerza que tendrán en el clásico indicó que todo dependerá “de cómo planifiquen el partido los técnicos”.

El domingo alguien reclamará el trono de la contienda clásica. Quizás el premio no se lo lleve un nueve o un arquero, pero en lo previo es imposible no creer que ese lugar les puede corresponder. Porque el peso del área es innegable.