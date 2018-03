Cuidado: Ter Stegen arrastra problema de rodilla y no jugará ante Brasil

Alemania no puede darse el lujo de perder a uno de los grandes arqueros del momento en el planeta fútbol, argumento más que contundente para que Joachim Löw deje fuera del amistoso de este martes ante Brasil a Marc André Ter Stegen.



Con la incertidumbre que aún persiste sobre la posibilidad de que llegue en su mejor forma deportiva a la Copa del Mundo el extraordinario Manuel Neuer, Ter Stegen no jugará frente a Brasil por los problemas en la rodilla que arrastra desde hace algunos días.



Hace pocas horas Neuer reconoció tener algo de miedo debido a que "es importante que no me pase nada en el pie, pondría en riesgo mi carrera. Necesitamos la máxima atención". El jugador calculó que en recién dentro de una semana podría comenzar a trabajar en la cancha.



El propio Löw, seleccionador alemán, confirmó ante los medios de comunicación la ausencia del otro gran golero germano: "Ter Stegen descansará. Si no hay ningún imprevisto de última hora, Leno y Trapp jugarán cada uno una parte".



Aunque la prensa alemana se encargó de remarcar que la lesión no reviste de gravedad, lo que se pretende impedir es que ese informe se modifique sustancialmente por la carga extra que significa disputar otro partido de alta intensidad como el que se dio entre Alemania y España, a los efectos de no incrementar el problema físico del guardameta del FC Barcelona.