Cuidado atrás: ¿Y cómo llega “Josema” Giménez a las Eliminatorias?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es muy fácil, en el fútbol, oscilar del optimismo al escepticismo. A la perspectiva la suelen cambiar los resultados del último partido y, también, las novedades de último momento.

Para la selección uruguaya han llegado, recientemente, noticias que de positivas no tienen nada. Y hay otra que, sin tener un título con letras mayúsculas, puede generar una importante preocupación deportiva. Y quizás mayor de la que representan las lesiones de Maximiliano Gómez y Lucas Torreira.

El nuevo entrenamiento del Atlético de Madrid, preparatorio de su enfrentamiento ante Sevilla del próximo sábado por LaLiga española, ratifica una nueva ausencia de José María Giménez en el once titular de Diego Simeone.



No es un dato menor. Por el contrario, aunque “Josema” está recuperado de la última lesión muscular sufrida, no deja de encender una luz de alerta por la poca actividad futbolística con la que llegará a la Celeste para los compromisos del 26 de marzo ante Chile y el 31 ante Ecuador.

Diego Godín y José María Giménez. Foto: Nicolás Pereyra.

Para ser más precisos al respecto, lo que hay que remarcar es que aquel comienzo formidable y de gran jerarquía en la temporada 19/20 empezó a complicarse a fines del pasado mes de octubre. Por aquel entonces “Josema” sufrió una lesión muscular que lo dejó sin competir durante 47 días. Eso hizo que estuviera ausente durante siete partidos de la LaLiga y otros tres de la Champions.

Volvió, pero en enero pasado, un traumatismo lo obligó a quedarse inactivo por otros cinco días y luego de eso apareció otra lesión muscular que lo dejó parado 28 días más.



En resumidas cuentas, en Atlético Madrid Giménez no consiguió recuperar la condición de titular desde la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.



Naturalmente que si eso sucedió fue en gran medida por la condición física en la que se encontraba y porque el largo período de inactividad también le hizo perder terreno ante otros futbolistas del equipo.



De hecho, con una recuperación confirmada, ya se sabe que ante el Sevilla no irá desde el vamos, lo que indefectiblemente colabora para que no logre acumular minutos de competencia.



A falta de 21 días para el inicio de la fase de clasificación de Catar 2022, Uruguay no tiene a uno de sus principales futbolistas para la retaguardia en las mejores condiciones.