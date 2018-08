Una cuestión de fe en su juego

Las copas internacionales no suelen ser, desde hace muchísimos años, un reto sencillo para los equipos uruguayos, mucho más cuando en el camino se cruzan equipos argentinos o brasileños. Y Boston River, que esta noche, desde la hora 21:45 en el Estadio Centenario, se medirá ante Banfield, tiene claro que el reto deportivo es de alta exigencia.

Sin perjuicio de ello, también se tiene claro que no hay motivación más grande que la de dar la talla ante un conjunto que demande una alta exigencia deportiva. Y ahí mismo están todas las ilusiones puestas del conjunto uruguayo, pese a que varias de sus figuras no podrán ser de la partida por lesión o por no haber sido incluidos en la lista de la Copa Sudamericana.

Para empezar, es más fácil para el técnico Julio César Falcioni que para Alejandro Apud encontrar soluciones a las bajas que sufren ambos equipos. Hay más nombres de un lado que del otro y eso no es un detalle menor.

El rojiverde irá a la cancha sin Carlos Valdez, Guillermo Fratta, Darío Flores, Jhonatan Candia, Diego Coelho, y Apud tendrá que encontrar soluciones para que su equipo pise fuerte como locatario.

“La idea es tener la pelota, hacerla circular y llegar con velocidad por las bandas. Vamos a buscar nuestras chances y si ellos consiguen cortarnos los circuitos apostaremos a jugar en largo. Pero en principio tenemos que apostar fuerte a nuestro juego, a meter los pases entre líneas y llegar con mucha gente”, remarcó el entrenador de Boston River a Ovación.

Después del entrenamiento realizado en la tarde de ayer, el plantel pasó a concentrar en el Hotel Regency convencidos de que tienen armas para superar el desafío deportivo. “Sí, es un reto grande. Vamos a tener enfrente a un equipo importante, que sabe jugar estos partidos. Va a ser duro, quizás parejo, pero nada nos quita la ilusión de poder dominar el juego y ganar el partido”, remarcó el conductor.

El cotejo correspondiente a la segundade la Sudamericana será dirigido por la terna colombiana que integran Andrés Rojas como árbitro principal y a los asistentes Wilmar Navarro y Dionisio Ruiz.