La cuerda se puede cortar

Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, procurará destrabar la negociación con el representante de los jugadores argentinos Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri. Hasta el momento, no existe acuerdo alguno para que ambos jugadores permanezcan en filas aurinegras.



Según supo Ovación, Pascual Lezcano no ha se mostrado dispuesto a aprobar una baja en la remuneración mensual de sus representados, situación que ha dejado empantanado el diálogo con Peñarol para que se renueven los contratos.



El ingreso de Catino tiene como primera instancia restaurar el diálogo, pero siempre sobre la base de las fórmulas que maneja el Consejo Directivo para producir una baja sensible en su presupuesto global.



Justamente, sobre ese aspecto, se indicó a Ovación que el club no está dispuesto a “seguir poniendo dinero que incremente el presupuesto porque la realidad establece que no es posible de aguantar”.

La fuente aurinegra explicó que “una cosa es lo que creen que valen, que puede ser real, y otra muy diferente la que puede pagar Peñarol”.



De esa tesitura no se moverán, mucho más ante la visualización que se hace imprescindible equilibrar las cuentas.



La idea de designar a Catino para llevar adelante estas gestionen se sustenta sobre la base del cambio de interlocutor, para ver si es posible hacer comprender a Lezcano qué es lo que está al alcance de los números de Peñarol.



Pero eso no implica una desesperación en filas carboneras. De hecho se insistió sobre la tranquilidad con la cual están trabajando porque “hay alternativas concretas y muy buenas”.

Paralelamente, desde filas aurinegras se informó que es un hecho que se quedarán en el club Yeferson Quintana y Gastón Rodríguez.



En el caso del zaguero evalúan que sin inconvenientes podría cubrir la plaza que dejó Carlos Rodríguez, mientras que por el media punta hay mucha ilusión de que pueda explotar con todo su nivel deportivo y que deje de lado las reacciones que en ocasiones le hicieron ganarse expulsiones.



El mayor respaldo en este caso lo tendría desde el propio entrenador Diego López, quien confirmó a la gerencia deportiva que está seguro que Rodríguez puede entregarle a Peñarol muchas alegrías.



Lo que también solicitó el “Memo” es que el plantel principal sea más reducido. En los primeros diálogos sobre el armado del plantel de Peñarol para 2019 el conductor indicó que lo mejor sería tener un grupo de 22 futbolistas de campo más tres arqueros.



Ese número es lo que, desde su punto de vista, le posibilitará sacar mejores réditos de los futbolistas.

Ingresos. Después de confirmarse la llegada de Jesús Trindade, contratación que se realizó ante la eventualidad de que Lucas Hernández termine siendo transferido al exterior, en Peñarol comenzó a sonar el nombre del delantero de Cerro Luis Acevedo.



El atacante de 22 años, que tuvo un breve pasaje por Nacional, podría tener su oportunidad en filas mirasoles, porque es del agrado del área deportiva.



Ese no sería el único movimiento que se podría registrar, porque también se habla de las chances que tienen de salir algunos juveniles.



Si bien se trata de los primeros sondeos, se informó que hubo expresiones de interés por Rodrigo Piñeiro, Brian Rodríguez y Enzo Martínez.



Aparentemente, los dos primeros podrían irse al fútbol brasileño, mientras que Martínez podría tener chance de cruzar el océano.