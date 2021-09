Las cuentas le cierran bien a Uruguay: la campaña que se precisa para ir al Mundial

La victoria alcanzada ante Ecuador se convirtió en una fuerte inyección extra de posibilidades matemáticas para que Uruguay diga presente en Catar 2022. La buena noticia, al repasar los números y cuantificar posibilidades tomando como referencia Eliminatorias anteriores, es que con otras 14 unidades habrá pasaje para la Copa del Mundo. Es más, esto podría darse también con 13 puntos de los 27 que restan por disputar, porque así clasificó para Sudáfrica 2010 el cuarto equipo que fue de forma directa y en la Eliminatoria que más puntos sumó el que cerró la clasificación por el continente sudamericano desde que Óscar Tabárez orienta a Uruguay.

Las sensaciones de que hay que empezar a estudiar los saludos en árabe aparecen, también, al comprobar que el nivel de efectividad en la captura de puntos de la Celeste se coloca en igualdad de condiciones que Argentina y Ecuador jugando de local, solamente por debajo de Brasil, y simplemente por detrás de la Canarinha y la Albiceleste cuando le tocó tratar de sumar como visitante.

En julio de 2020, las voces de periodistas de todo el continente se hicieron escuchar cuando del otro lado del teléfono Ovación consultaba sobre la posibilidades de Uruguay para ir a la Copa del Mundo. Por aquel entonces fue casi unánime la respuesta y así quedó titulado: “¡Candidatazo!”. Hoy, con media Eliminatoria disputada, aquella presunción sobresale en la tabla de posiciones y mucho más en las perspectivas matemáticas.

Las cuentas son claras: hasta la fecha la Selección uruguaya de fútbol lleva ganados el 66,67% de los puntos que disputó de local y el 41,67% de las unidades en juego en calidad de visitante. Si esta campaña se repitiese en los 9 encuentros que quedan por delante (cuatro de local y cinco de visitante), Uruguay estaría en condiciones de sumar ocho puntos más de local de los 12 en juego y seis de visitante de los 15 que estarán en disputa.

En su casa recibirá a las selecciones de Colombia, Argentina, Venezuela y Perú. Los cafeteros ganaron por ahora el 40% de los puntos que disputaron de visitante, los hermanos del Plata el 83,33%, la Vinotinto no sumó nada y los incaicos se quedaron con el 33,33%. O sea, contra tres adversarios de los cuatros la estadística es favorable.

En los cinco compromisos que Uruguay tendrá que ir al campo del rival el reto es más grande en tierra argentina (ganó hasta la fecha el 66,67% de los puntos) y brasileña (100% de efectividad). Pero también lo esperan visitas a Bolivia, Paraguay y Chile. En La Paz la selección boliviana ganó hasta ahora el 33,33% de los puntos jugados; en Asunción los guaraníes se quedaron con el 40% de los puntos y en Santiago a La Roja de Martín Lasarte le quedaron en su cuenta el 41,67% de los puntos. En definitiva, tres escenarios posibles en los que poder alcanzar los cinco o seis puntos que se necesitan.

Historia

Jugando en casa

vs Colombia. Por Eliminatorias de local Uruguay ganó seis partidos y perdió uno. Dos veces empataron.



vs Argentina. Hubo dos triunfos uruguayos y una imposición argentina. Se empataron tres cotejos.



vs Venezuela. A la Vinotinto jugando de local se le ganó en seis ocasiones, pero se empató en dos y también se perdió un partido (0-3 rumbo al Mundial 2006). La última vez se ganó 3-0.



vs Perú. Contra los incaicos Uruguay ganó seis partidos de local, sufrió dos derrotas y cosechó un empate. Para el Mundial de Sudáfrica se ganó por 6-0. Van tres cotejos consecutivos como anfitrión en el que se logra la victoria.