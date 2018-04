Una cuenta pendiente

En diciembre de 2017, Alexander Medina fue presentado como nuevo director técnico de Nacional tras la salida de Martín Lasarte. El “Cacique” dejó su puesto en la Tercera División del club y se hizo cargo de un plantel que venía golpeado porque terminó el 2017 sin lograr el título del Uruguayo.



En medio de la planificación para la temporada, el flamante entrenador del primer equipo tricolor ya sabía que el debut como técnico iba a ser con un clásico.



A pesar de haber sido un amistoso de verano, esos partidos siempre tienen un condimento extra porque se enfrenta nada menos que al tradicional rival.



Peñarol se quedó con la victoria el lunes 22 de enero por 2-0 en el Estadio Centenario, donde el viernes 26, por la Supercopa Uruguaya, el aurinegro volvió a ganar, en esa ocasión por 3 a 1 en el primer clásico oficial que tenía a Medina en el banco de Nacional.



Luego de haber disputado como jugador 10 encuentros frente a Peñarol con 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas anotando tres goles, el “Cacique” lleva dos clásicos al frente de Nacional como técnico y aún no conoce de triunfos: perdió los dos que jugó. “Las estadísticas, en todos los órdenes de la vida, están para romperse y esperemos que así sea el domingo”, dijo Medina ayer en conferencia de prensa antes del entrenamiento de Nacional en el Gran Parque Central.



El “Cacique” remarcó que “cuando llegamos a Nacional a los 20 días tuvimos un clásico de verano. No tuvimos prácticamente trabajo arriba con el plantel, pero hubo que afrontarlos y se dio así”.



El domingo Medina tendrá su tercer clásico como entrenador de Nacional y acerca de eso dijo que “son partidos que muchas veces se hacen indescifrables, no se sabe cómo pueden llegar a darse. Por lo general son cerrados y con pocos goles, pero pensamos que podemos imponer nuestro juego con la intensidad y presión sobre el rival para sacar beneficios”.



Nacional llega como líder del Torneo Apertura dos puntos por encima de Peñarol. El objetivo es grupal, pero también personal para el “Cacique” que tiene una cuenta pendiente, aunque avisó que “como jugador los había ganado todos hasta que perdí. Esperemos que ahora se pueda dar al revés y poder ganar”.