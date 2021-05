Los cuatro relegados por Alejandro Cappuccio en el plantel de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siempre los cambios de entrenador generan movimientos en un plantel y en Nacional no es la excepción. La llegada de Alejandro Cappuccio significó una buena noticia para algunos futbolistas, pero no tanto para otros. Hay varios que perdieron notoriamente pie respecto al año pasado.

Armando Méndez

De ser un titular casi inamovible (se perdió algún partido por cambios de táctica) durante la pasada campaña, Armando Méndez pasó a no ser utilizado por Cappuccio. En la temporada 2020 disputó 38 partidos entre torneos locales e internacionales. Estuvo en la oncena inicial en 32 ocasiones y convirtió un gol. Aunque no siempre culminaba bien, pasaba con mucha potencia de defensa a ataque y era salida del equipo. En lo que va de 2021 el lateral derecho de 25 años no tuvo ni un minuto de actividad. Incluso ni siquiera viajó a Colombia esta semana.

Renzo Orihuela

Renzo Orihuela.

En el caso del zaguero Renzo Orihuela, de 20 años, no era tan firme en la formación inicial, pero sí se había ganado la consideración de Jorge Giordano cuando se hizo cargo del equipo. Tuvo algunos partidos muy buenos, en los que fue figura y daba la sensación de que sería uno de los zagueros del futuro por su velocidad y precisión para cortar jugadas peligrosas del rival. Su ficha pertenece al Grupo City y en algún momento se manejó que podía ir a Montevideo City Torque, pero Nacional dijo que no, que tenía contrato hasta diciembre próximo y lo quería en sus filas. Sin embargo, con Cappuccio casi no ha jugado. En la pasada campaña tuvo 27 presencias, 23 como titular y convirtió dos goles. En lo que se lleva disputado de 2021 (cinco partidos: cuatro por Libertadores y 1 por Supercopa) tiene dos presencias, suma 118 minutos y para peor en su último juego hizo un autogol.

Pablo García

Pablo García.

La carrera del volante ofensivo tricolor ha estado llena de altibajos. Nunca ha conseguido ganarse un lugar definitivo en el plantel de Nacional. Cada vez que andaba bien sufría alguna lesión o expulsión que le hacía perder impulso y ahora Cappuccio directamente no lo tiene en cuenta. A los 22 años Pablo García necesita jugar, pero en Nacional parece que se le hará difícil. En 2020 fue titular en 21 de los 27 partidos que jugó y convirtió dos goles. En este 2021 aún sigue esperando por tener minutos.

Thiago Vecino

Thiago Vecino. Foto: Leonardo Mainé

El joven centrodelantero Thiago Vecino, de 22 años, estaba llamado a tomar la posta de Gonzalo Bergessio, pero con Cappuccio aún no ha jugado. A comienzos de temporada se manejó en darlo a préstamo, pero él prefirió quedarse a pelear un lugar. La cuestión es que esa lucha la está perdiendo, porque no solo el argentino sigue siendo el titular indiscutido, sino que cuando el entrenador ha elegido un relevo para el centro del área se ha volcado por Guillermo May, quien está hoy por hoy un escalón arriba en la consideración del técnico.



Méndez, Orihuela, García y Vecino: los relegados de Cappuccio.