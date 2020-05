Los cuatro jugadores que nunca provocaron el enojo de Ferguson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ryan Giggs, exfutbolista galés que vivió toda su carrera deportiva en el Manchester United con Sir Alex Ferguson, reveló que solamente cuatro futbolistas nunca tuvieron que lidiar con el mal genio del escocés.

En una entrevista con beIN Sports, Giggs recordó qué jugadores nunca tuvieron que aguantar a Ferguson. "Solo había cuatro jugadores con los que no 'se volvió loco'. Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane y Cristiano Ronaldo. Hicieran lo que hicieran en el campo, Sir Alex nunca sintió la necesidad de enloquecerse. Incluso en juegos donde, por ejemplo, Cantona no hizo nada. No anotó, no corrió como un Tévez o un Rooney, no tuvo influencia en el juego. Pero Alex sabía que tarde o temprano iba a hacer algo grandioso. Sabía cómo tratar a las estrellas muy bien y de manera diferente. Era un maestro de la psicología y de sacar lo mejor de nosotros", recordó el galés, quien admitió haber chocado con el ex entrenador en algunas ocasiones.

"Me he peleado con él varias veces. Suficiente ... Yo diría que aproximadamente seis o siete. Una vez estaba con unas pocas semanas sin salario y discutí en su contra, le respondí. No siempre es fácil estar en el vestuario después de un partido y escuchar que jugaste mal. Y no podía 'tragar'. Más tarde, me dijo que esto demostraba que me importaba, que incluso lo apreciaba siempre que no cruzara la línea, pero que continuara mordiéndome para mostrar quién estaba a cargo”, añadió Giggs.