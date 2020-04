Cuatro delanteros uruguayos entre los 30 extranjeros que decepcionaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tiempos de coronavirus aparecen las notas evocativas y las elecciones de grandes protagonistas del mundo del deporte. El diario Lance de Brasil optó ahora por armar una nómina con los delanteros que no consiguieron lucirse en equipos norteños y entre los 30 aparecen los nombres de cuatro uruguayos.

Hay un caso particular, porque sí tuvo lucimiento y del mayor en Brasil, pero Lance recuerda su actuación negativa en otra institución. Por eso, el nombre de Sebastián Abreu aparece entre los jugadores que desilusionaron a una afición.

Del "Loco" se escribe que en "Gremio jugó siete partidos, hizo un gol y además erró un penal" en la campaña de 1998.

Naturalmente que no hay mención a lo que hizo en Botafogo, porque la nota se trata de las actuaciones que no dejaron satisfacción en la afición. Justamente, al hacer un repaso de lo que ocurrió con el "Fogao", se menciona a un uruguayo que no estuvo a la altura de los antecedentes. Se trata de Juan Manuel Salgueiro. Se dice que jamás se afirmó en Botafogo y que jugó 11 partidos y marcó nada más que un gol.

También se recuerda el vínculo entre el "Tanque" Santiago Silva y Corinthians. En este caso se habla de pasó sin pena ni gloria porque jugó cinco partidos y no anotó.

Finalmente, el otro uruguayo que fue incluido por Lance entre las peores campañas de delanteros extranjeros en suelo brasileño es Horacio Peralta. Si bien se deja en claro que se marchó del club por alguna desavenencia con el entrenador Ney Franco, se recuerda que hizo pocos goles en 2006.