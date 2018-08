Atlético de Madrid, cada vez más "Indio" con su cuarto uruguayo

Juan Manuel Sanabria se sumó este lunes al Atlético de Madrid, club con el que firmó un contrato por cinco temporadas. El volante zurdo de 18 años proveniente de Nacional, no había aún debutado en el primer equipo del tricolor aunque sí hizo las dos pretemporadas del año.

Sanabria es uno de las joyas de la cantera del "Bolso". Es capitán de la actual selección sub 20 que se prepara para el Sudamericano de la categoría que se disputará desde el 20 de enero de 2019 en Chile. El zurdo también fue quien llevó la cinta de la celeste en la sub 17 y la sub 15.

Desde ya hace más de un año que Atlético de Madrid tenía asegurada la llegada del volante, aunque recién en este período de pases pudo completar su fichaje con el Atleti por haber cumplido la mayoría de edad el pasado 29 de marzo.

"De regreso a los entrenamientos desde este lunes 23 de julio, el Atlético de Madrid Juvenil A cuenta entre sus filas con la joven promesa uruguaya Juan Manuel Sanabria, futbolista zurdo de 18 años de edad cuya posición principal es la de mediocentro, aunque también se desenvuelve con soltura como interior izquierdo", explica la web oficial del club.

"Procedente del Club Nacional de Football montevideano, el nuevo jugador rojiblanco ha sido internacional con la selecciones inferiores sub-15 y sub-17 'charrúa', así como lo es actualmente con el combinado sub-20", agrega.

Es que si bien el jugador uruguayo de 18 años llegó al club de la capital española, donde son figuras Diego Godín (capitán del club en Primera) y José María Giménez, Sanabria integrará el plantel del Juvenil A, al menos en un principio.

El Juvenil A es la primera categoría de divisiones inferiores en España, dado que la gran mayoría de los clubes de Primera División poseen equipos filiales. De esta forma, el Atleti tiene el Atlético de Madrid "B" en el que juega actualmente Nicolás Schiappacase.



Una semana en Liverpool Sanabria ya estuvo en Europa En julio de 2015, Sanabria participó de los entrenamientos del Liverpool inglés durante una semana acompañado de su compañero Agustín Pereira, como intercambio para favorecer su crecimiento.



En esa semana estuvo en un amistoso de Liverpool sub 18 contra la sub 19 de Malmo (Suecia) en el cual jugó 30 minutos. Sin embargo, los entrenamientos los realizaba bajo la sub 16 del club "Red", ya que en ese entonces el volante tricolor tenía 15 años.



Incluso días después estuvo en un amistoso contra Luton Town en el cual anotó uno de los goles en el 4-1 de Liverpool.



SELECCION Sudamericanos sub 15 y sub 17 En 2015 estuvo en el Sudamericano sub 15 de Colombia, donde Uruguay finalizó en la segunda posición al perder la final por penales ante Brasil (Sanabria anotó la sexta ejecución) y luego de vencer 2-1 a Argentina en semifinales.



En el Sudamericano sub 17 de Chile en 2017, la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos.

El equipo "Indio".

Desde la época en la que finalizaba la dictadura de Francisco Franco en España los clubes de Madrid recibieron apodos por la contratación de jugadores extranjeros, más allá de los ya conocidos de "Colchoneros" y "Merengues".

El dictador había implementado la medida de no fichar jugadores extranjeros para los clubes españoles para mejorar el rendimiento de la selección nacional, pero la medida se disolvió a principios de la década de 1970. En ese momento, Real Madrid decidió fichar a varios jugadores provenientes de Alemania (Gunter Netzer, Paul Breitner, Jensen o Stielike), por lo que recibió el apodo de "Vikingos"; por su parte, Atlético de Madrid incorporó a varios sudamericanos (Ayala, Heredia o Panadero Díaz) y recibió el de "Indios".

La estética de los jugadores "nuevos" llamaban la atención por sus peinados y su origen, en el caso de los del Atleti, o por su corpulencia física y sus frondosa barbas, en el de los del Real. Incluso hoy en día, la mascota del Atlético de Madrid tiene el plumaje indígena.

Cabe recordar, también, que el apodo de "Merengues" (del Real Madrid) deriva del color blanco de su principal indumentaria, mientras que el de "Colchoneros" (Atlético) es por las rayas rojas y blancas de su remera, las cuales antiguamente en España también estaban en las fundas de los colchones cuando se los compraba.