¿Qué uruguayos están en carrera?

Se terminó la espera y este martes retorna la Copa Libertadores. Es cierto que no todos pueden estar muy motivados ante el regreso del certamen, sobre todo porque no hay equipos uruguayos en disputa, pero lo que sí hay son jugadores que se ilusionan con levantar el trofeo más respetable a nivel de clubes en Sudamérica.

Si bien muchos equipos todavía no confirmaron las listas de buena fe, son 20 los jugadores charrúas que forman parte de los planteles que están en carrera por el trofeo que coronará al campeón el próximo 28 de noviembre.

De todas maneras, el calendario marcó que en el primer partido de la vuelta no haya uruguayos ya que este martes, desde las 21.45, chocarán Estudiantes y Gremio. El duelo entre Colo-Colo y Corinthians, que se disputará el miércoles, será el otro que no tendrá presencia uruguaya.

Estas dos instituciones se suman a: Palmeiras, Corinthians, Atlético Nacional, Flamengo y Colo-Colo para llegar así a los siete clubes que no cuentan con jugadores uruguayos.

Por el otro lado se encuentran las nueve instituciones que sí cuentan con participación de jugadores celestes. Libertad, River Plate, Cruzeiro, Santos, Cerro Porteño, Racing, Independiente, Atlético Tucumán y Boca Juniors. Además, varios de ellos se pueden llegar a enfrentar por cómo quedaron los cruces.

Rodrigo Muñoz, Egidio Arévalo Ríos y Juan Manuel Salgueiro, podrían cruzarse con Nahitan Nández en el duelo entre Libertad y Boca Juniors. Cabe recordar que Lucas Olaza está en el plantel Xeneize pero no estará disponible para los octavos de final de la Copa.

Nicolás de la Cruz, Rodrigo Mora y Camilo Mayada pueden enfrentarse a Rodrigo Amaral en el choque entre River Plate y Racing, a la espera de que el volante de la Academia se gane un lugar en la lista de buena fe y pese a que pueda quedar afuera en esta instancia, puede ingresar más adelante si su equipo avanza.

En otro de los duelos interesantes de octavos, Independiente de Martín Campaña, Renzo Rodríguez, Gastón Silva y Carlos Benavídez, chocará cara a cara con el Santos de Carlos "Pato" Sánchez.

En los otros choques, el Cruzeiro de Giorgian De Arrascaeta se enfrenta ante Flamengo, Cerro Porteño de Álvaro Pereira (lesionado), Hernán Novick y Marcelo Palau se cruza con Palmeiras, mientras que Atlético Tucumán, de Mathías Abero y Andrés Lamas, enfrentará a Atlético Nacional de Colombia.

El calendario completo de los octavos de final:

Ida:

7/8 - Estudiantes vs. Gremio - 21.45

​8/8 - Boca Juniors vs. Libertad - 19.30

8/8 - Colo Colo vs. Corinthians - 21.45

8/8 - Flamengo vs. Cruzeiro - 21.45

9/8 - Racing vs. River Plate - 19.30

9/8 - Atl. Tucumán vs. Atl. Nacional - 21.45

9/8 - Cerro Porteño vs. Palmeiras - 21.45

21/8 - Independiente vs. Santos - 21.45

Vuelta:

28/8 - Independiente vs. Santos - 19.30

28/8 - Atl. Nacional vs. Atl. Tucumán - 21.45

28/8 - Gremio vs. Estudiantes - 21.45

29/8 - River Plate vs. Racing - 19.30

29/8 - Corinthians vs. Colo Colo - 21.45

29/8 - Cruzeiro vs. Flamengo - 21.45

​30/8 - Libertad vs. Boca Juniors - 19.30

​30/8 - Palmeiras vs. Cerro Porteño - 21.45