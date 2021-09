¿Cuántos partidos le quedan a Cavani para agarrar ritmo antes de las Eliminatorias?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edinson Cavani no participó de la última triple fecha de Eliminatorias tras decidir, de forma conjunta con el cuerpo técnico celeste, permanecer en Inglaterra para eludir la cuarentena que exige el gobierno británico y al mismo tiempo sumar rodaje y minutos de fútbol.

"Me quedé acá mascando el freno, con muchas ganas de estar ahí", lamentó el Matador. "No me iba a permitir estar en ritmo y tampoco me iba a dejar estar ni para el club ni para la selección", agregó.

Finalmente Cavani se quedó, pero de todas formas tampoco jugó durante este lapso y ya se sabe que seguirá al margen por algunos días más. Ole Gunnar Solskjaer, DT de los Diablos Rojos, ya lo descartó para este fin de semana. El salteño, explicó el entrenador, sufrió "un golpe" la semana pasada durante una práctica.



El DT manifestó que "espera" que ya el lunes el delantero uruguayo pueda quedar a disposición del cuerpo técnico.



Del 3 de julio, cuando Uruguay quedó eliminado de la Copa América, hasta la fecha, Cavani jugó solo 37 minutos. Tras la competencia continental con la Celeste se instaló en el campo en su Salto natal.



Comenzó a practicar por su cuenta, pero recién regresó a los entrenamientos junto al resto del plantel del United el pasado 20 de agosto ya con el torneo empezado. Ingresó a los 53' en el triunfo ante Wolves por la tercera fecha de la Premier League. Luego no volvió a jugar. Faltó en tres compromisos de liga (más el que se sumará este domingo ante el West Ham) y se perdió el debut en Champions League.

¿Qué le queda a Cavani antes de se reanuden las Eliminatorias? El almanaque del United muestra cuatro partidos más antes del parate.



El miércoles de la semana que viene, enfrentará nuevamente a West Ham, esta vez por la Copa de la Liga. Para esto habrá que aguarda al lunes, tal como confía el DT, para saber si podrá entrenar a la par de sus compañeros.



Después, el 25 de este mes, el United volverá a poner la cabeza en la Premier. Será local ante Aston Villa. Cuatro días más tarde jugará en Champions ante Villarreal y el 2 de octubre contra Everton por Premier. Estos dos últimos partidos también en Old Trafford.



En cuatro fechas de la Premier, el United marcha líder junto a Chelsea, Liverpool y Everton. En la Champions arrancó con mal pie tras caer sorpresivamente ante Young Boys. El United lo necesita y la selección también.



Es que en octubre se vendrán tres de los partidos más difíciles que puede traer la Eliminatoria: Colombia de local (el 7 en el Gran Parque Central) y Argentina y Brasil, ambos como visitante (10 y 14 respectivamente).



Vale recordar que, como informó Ovación, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya comenzó gestiones con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Cancillería para demostrar que Uruguay no puede ser incluido en ninguna lista como zona roja, en virtud de que los muy buenos números que entrega el país actualmente en el control de la pandemia de coronavirus.



El gobierno británico les exige a los que regresan de países considerados en lista roja una cuarentena de 10 días. Además, el aislamiento debe hacerse en hoteles que determina el gobierno. Por eso motivo, entre algunas de las consecuencias, Cavani se vería imposibilitado de entrenar y al mismo tiempo quedaría obligado a alimentarse con el plan que ofrece el gobierno.