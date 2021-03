¿Cuántos goles con la Celeste entran en el Top 10 de Luis Suárez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez nunca se va a detener. Mientras entre a una cancha de fútbol, como se lo dijo él mismo a Ovación, "las ganas de hacer goles" no se las va "a cambiar nadie". Por eso los 500 goles en su carrera deportiva no son un freno. Ya busca el 501. Y el gol que le entregue un título al Atlético de Madrid. O un nuevo gol con la Celeste en Eliminatorias. O hasta "en una nueva final de Copa América". O el de "otra final en la Champions League”. Pero que quiera ir por más no significa que no recuerde los 500 tantos anotados.

Y teniendo presente a cada uno de esos impactos, Luis Suárez se anima a hacer un Top 10 de los mejores. O, de aquellos diez a los que coloca en un lugar especial. Por eso mismo, aquí están los 10 goles que eligió el "Pistolero" para Ovación. Donde hay presencia importante de los tantos anotados con la Selección uruguaya.

10 Control con el hombro ante el Newcastle

Fue el 4 noviembre de 2012. En Inglaterra el comentarista Martin Tyler lo definió como el "Toque de un genio". "Pase largo de José Enrique que voy a buscar entre Fabricio Coloccini y Steven Taylor, y la pude controlar con el hombro y el pecho". Después eludió al arquero Tim Krul y a cobrar.

9 Bajo la lluvia a Corea del Sur

En la Selección hay varios golazos de Suárez. Y al salteño le cuesta dejar afuera a muchos de ellos. Pero la Celeste se mete en el Top 10 con tres tantos. El que queda más atrás en el ranking es "el que le hice a Corea del Sur en el Mundial de 2010. Nos daba la clasificación a cuartos de final. Fue muy emocionante todo, el momento, la forma en la que se estaba jugando el partido y el lugar en el que entró la pelota".

8 Al Real Madrid en el Campo Nou

"El 2-1 contra el Real Madrid en la temporada 2014/2015 en el Camp Nou entra seguro en el Top 10", dijo Suárez. "Pase largo de Dani Alves y me cae entre Sergio Ramos y Pepe, la controlo y después puedo sacar el remate cruzado para vencer a Casillas". Lo recuerda como si fuese hoy.

7 Contra los que rajen

Temporada 2018/2019. Gran gol al Betis de visitante. "Suárez contra el mundo" dijo un narrador español para describir la acción que terminó con la conquista del salteño. "Y sí, este gol entra entre los mejores", admitió el uruguayo.

6 Desde 45 metros al Norwich

Golazo desde 45 metros. Fue en 2012. Un día especial, porque el Pistolero enmudeció al Carrow Road con un maravilloso hat-trick. El bombazo final para el 3-0 al Norwich, una víctima preferida de Luis Suárez, fue inolvidable. "Fue un golazo. La recibí y rematé rápido. Salió muy bien".

5 Cañito y golazo al ángulo

"Los dos que hice contra el PSG en Parque de los Príncipes en la temporada 2014/2015 fueron inolvidables. Pero me quedo con uno de ellos, cañito a David Luiz y después la pelota entró en el ángulo".

4 Gol para ganar una Copa

"Con la Selección hay un gol especial que es el que le hice a Paraguay en la final de la Copa América. Colaborar con el equipo para ganar el torneo es algo imposible de borrar", dijo Suárez.

3 La picadita al Madrid

La llegada de Lautaro se celebró por lo grande. Luis Suárez se convirtió en una verdadera pesadilla para el Real Madrid y "Lucho" incluye ese partido y un gol particular. "Sí, el gol en el que la piqué cuando le hice el hat-trick al Real Madrid también tiene que estar en la lista de los goles más memorables".

2 El gol más emotivo

Gritos, abrazos. Lágrimas de felicidad. Fueron dos goles increíbles. Que llegaron para confirmar el esfuerzo gigante de un delantero por defender a la camiseta de su país y el de un trabajo formidable de un hombre que siempre le transmitió la confianza de que iba a poder jugar el Mundial: Walter Ferreira. Para Suárez todo ese marco es insuperable y por eso entra en un lugar de enorme privilegio en su vida. "Me hubiera gustado que Walter hubiese sido testigo de muchas cosas más que me pasaron en la vida, porque el siempre me impulsó a seguir creciendo. A no conformarme con lo alcanzado. Me dijo que iba a triunfar en el Barcelona y terminé siendo el tercer goleador histórico".

1 El del mejor taco de la historia

"Es el mejor gol de mi carrera. Y eso que tengo muchos de esos a los que se les puede poner bien arriba. Pero el de taco al Mallorca, que no fue de suerte como decían muchos, fue imponente". Luis Suárez eligió. Se quedó con estos diez. Aunque hay muchos otros que podían ingresar en la nómina. Muchos de tiro libre con el Liverpool. El gol en la final de Champions ante la Juventus por el valor del titulo. Un gol al Atlético de Madrid en el minuto 85 para asegurar LaLiga española. O hasta el gol al Real Madrid con la camiseta rojiblanca en una fórmula muy repetida del delantero.