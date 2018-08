¿Cuánto vale el once uruguayo en la Copa?

La Copa Libertadores inició en la pasada jornada los octavos de final. Es sabido que no hay presencias de clubes uruguayos en la instancia, ya que los cuatro que la disputaron (Wanderers, Nacional, Peñarol y Defensor Sporting) fueron eliminados previamente, pero lo que sí todavía hay son futbolistas celestes. Son 20 los uruguayos que forman parte de los planteles que todavía están en disputa por levantar el trofeo, pero la particularidad es el once competitivo que se puede armar con los jugadores más caros que todavía están en el certamen y que vale 39 millones de euros.

La defensa es completamente del fútbol argentino, ya que está formada por Martín Campaña (Independiente) en el arco con un valor de mercado cinco millones de euros.

En la línea final se encuentran Camilo Mayada (River Plate) valuado en 1.5 millones, Gastón Silva (Independiente) en 2.5 millones, Andrés Lamas (Atlético Tucumán) en 500 mil y Lucas Olaza (Boca Juniors) en 2.5 millones. Debe aclararse que este último podría ingresar en cuartos de final de la competencia. En el medio campo defensivo se encuentran dos jugadores que también están en el fútbol argentino: Carlos Benavídez (Independiente) tiene un valor de 1.5, mientras que Nahitan Nández (Boca) vale 9.5 millones, siendo el jugador más caro de este once.

Unos metros más adelante se encuentran: Nicolás De La Cruz (River Plate) que está tasado en 4 millones, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro) en 9 millones -el segundo más caro- y Carlos Sánchez (Santos) en 1.5 millones.

La referencia en ataque es para Rodrigo “Pulga” Mora (River Plate) que vale, siempre teniendo en cuenta los valores de Transfermarket, 1.5 millones de euros.



Van nueve al “banco”.



A la espera de que todos los equipos confirmen la lista de buena fe, hay nueve jugadores uruguayos que no forman parte de este equipo y que irían a un supuesto banco de suplentes. Estos son: Renzo Rodríguez (Independiente), Rodrigo Muñoz (Libertad) Mathías Abero (Atlético Tucumán), Álvaro Pereira (Cerro Porteño), Marcelo Palau (Cerro Porteño), Hernán Novick (Cerro Porteño), Egidio Arévalo Ríos (Libertad), Rodrigo Amaral (Racing) y Juan Manuel Salgueiro (Libertad). Pese a que no entraron en el once de los más caros, se ilusionan con formar parte de la lista campeona de la Copa Libertadores 2018.