En cuanto a incorporaciones, viene torcido el año para Nacional

No viene siendo un buen año de Nacional en cuanto a incorporaciones. Si hacemos un repaso de las elecciones de los tricolores en el período de pases anterior, vemos que varios de los futbolistas contratados tuvieron poca participación. En el medio está la salida de Eduardo Domínguez, quien fue uno de los responsables de confeccionar el plantel teniendo en cuenta sus preferencias.



En enero llegaron a Nacional: Octavio Rivero (5 goles en 15 partidos de los 22 que jugó Nacional en el semestre contabilizando todas las competencias); Rodrigo Amaral (5 goles en 13 juegos); Pablo García (sin minutos); Gustavo Lorenzetti (9 partidos en los que tuvo minutos); Felipe Carballo (un gol en 10 encuentros); Felipe Carvalho (14); Mathías Cardacio (10); Álvaro Pereira (5) y Joaquín Arzura (11).



No se tiene en cuenta a Gonzalo Bergessio para esta estadística, porque si bien hizo un nuevo contrato ya jugó en Nacional en 2018.



Sólo cuatro jugadores tuvieron por lo menos participación en el 50% de los partidos que jugó Nacional, aunque no necesariamente como titulares. Se trata de Arzura -que era indiscutido para Domínguez pero que jugó poco y nada con el “Guti”-, Rivero, que siempre fue el primer recambio en ofensiva (aunque ya se fue), Amaral y Carvalho, que no jugaron con el DT argentino pero que fueron titulares con el uruguayo.



García, Lorenzetti y “Palito” Pereira aparecen en el otro extremo. El primero no debutó, al segundo lo persiguieron las lesiones y el tercero no encontró puesto frente a los buenos rendimientos de Matías Viña.



Ahora Nacional trajo en este período de transferencias al arquero Sergio Rochet y al zaguero Hugo Magallanes, pero en principio ambos serán suplentes.



Lo más importante es lo que está por venir, porque se espera la llegada del enganche (para suplir la baja por lesión de Amaral) y un centrodelantero, para jugar junto a Bergessio o para ser la primera pieza de recambio como lo era Rivero.



Nacional debe apuntar bien porque se le acaba el tiempo ya que el período de pases cierra para el fútbol uruguayo en la noche de este viernes. Las gestiones en este caso no trascendieron aunque el enganche podría ser argentino.