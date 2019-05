¿Hace cuánto no hay dos equipos ingleses definiendo la Champions?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Champions League tuvo dos semifinales sorprendentes con las clasificaciones de Liverpool y Tottenham, ambos que habían perdido el partido de ida y lo revirtieron de forma asombrosa.

El primero por el 4-0 en Anfield tras la victoria 3-0 de Barcelona en el Camp Nou. El segundo por la remontada en Ámsterdam, cuando perdiendo 3-0 en el global al descanso lo revirtió con un hat trick de Lucas Moura (55', 59' y 95') para clasificar por goles de visitante (3-3).

De esta forma, los dirigidos por Jürgen Klopp de un lado y por Mauricio Pochettino del otro logran reeditar una final entre equipos ingleses, que no se da desde el año 2008. En esa ocasión Manchester United y Chelsea se vieron las caras en Moscú, empataron 1-1 en los 120' de juego y los "Diablos Rojos" vencieron 6-5 en penales consagrándose campeones invictos.

El 1 de junio en Madrid se volverá a jugar una final de la Liga de Campeones entre equipos ingleses como hace once años no pasaba, pero además será la séptima entre clubes del mismo país en una condición cada vez más reiterada en los últimos años.

Es algo posible desde la temporada 1997-98, ya que desde ese momento más de un equipo por liga clasifica. Desde antes la Liga de Campeones respetaba su nombre, dando lugar solo a la participación de las principales ligas europeas. Desde ese año los vicecampeones participan.

La primera final entre equipos del mismo país es en 2000, cuando Real Madrid venció 3-0 a Valencia. Luego vino en 2003 el Milan vs. Juventus (0-0 y 3-2 en penales), el mencionado United vs. Chelsea de 2008, el Bayern Munich vs. Borussia Dortmund de 2012 (2-1), el primer derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético en 2014 (4-1 en prórroga) y en 2016 el segundo (1-1 y 5-3 en penales).

Para los "Reds" será la segunda final consecutiva, la novena jugada en su historia de las que perdió tres y levantó cinco veces la 'orejona' (1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005). Para los "Spurs" será la primera ocasión en el último juego de la competencia.