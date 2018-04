¿Cuánto gana Lionel Messi? 

Si bien aún tenía un año más de contrato, el Barcelona y Lionel Messi pactaron una extensión del vínculo que mantendrá al rosarino en el club hasta 2021, con la posibilidad del jugador de prolongarlo por un año adicional. Esta renovación, anunciada la semana pasada, elevará el salario del argentino a los 39,4 millones de euros limpios por año, cifra que lo ubica entre los jugadores mejor pagos del mundo.



El monto que recibirá Messi a partir de la próxima temporada es un 72% superior al salario que percibía en el contrato anterior, algo superior a los 22 millones de euros. A su vez, se elevó su clausula de rescisión. Si algún equipo desea contratar a Messi, que juega en el Barcelona desde su debut como profesional, el 16 de octubre de 2004, deberá desembolsar 300 millones de euros.

Pero los ingresos del rosarino no terminan allí. Como toda estrella deportiva global, Messi es una cara buscada por las marcas alrededor del mundo. Se estima que el año pasado, el jugador facturó US$ 27 millones por sus contratos de patrocinios, que incluye a compañías como Adidas, que lo viste y le diseña botines especiales hace más de una década.

El listado también comprende a la empresa de celulares china Huawei, que lo contrató como 'embajador global', Tata Motors y Gatorade. Además, recientemente se anunció que Messi será la cara de un parque temático de fútbol que se inaugurará en 2018 en China.



Entre sus inversiones, una de las más recientes fue la compra del hotel MiM Sitegs, en las afueras de Barcelona. Se trata de un hotel de cuatro estrellas frente al mar Mediterráneo por el que, según estimaciones, desembolsó alrededor de US$ 30 millones.

La contracara de sus ingresos millonarios fueron las acusaciones que Messi y su padre, Jorge, debieron enfrentar ante la justicia española. Según los magistrados, el rosarino fue hallado culpable de evadir impuestos por más de cuatro millones de euros correspondientes a ingresos por la explotación de sus derechos de imagen. En esa causa, recibió una pena de 21 meses de prisión, que logró evitar a cambio del pago de una multa de 252.000 euros .



Sin embargo, el año pasado el jugador rosarino no encabezó el listado de los deportistas que más facturaron en 2016. Ese lugar correspondió a Cristiano Ronaldo, que embolsó US$ 91 millones. En un año en el que consiguió la Champions League con su club, la Eurocopa con su selección y fue galardonado con el Balón de Oro, recibió US$ 58 millones en premios y salarios y US$ 35 por patrocinios.



En el segundo escalón se ubicó el basquetbolista estadounidense LeBron James. El año pasado consiguió su tercer campeonato de la NBA, el primero con los Cleveland Cavaliers, y facturó US$ 86 millones entre su salario (US$ 31,2 millones en la temporada) y US$ 55 millones por contratos con empresas. Nike, Coca Cola, Upper Deck, Kia y Beats son algunas de las compañías que acompañan al nacido en Akron, Ohio, que según estimaciones ya embolsó más de US$ 595 millones desde su debut en la NBA, en 2003.