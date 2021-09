¿De qué cuadro uruguayo es hincha L-Gante?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantante argentino Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, estuvo este fin de semana en Montevideo y despejó la duda para todos sus fanáticos uruguayos: ¿es hincha de Nacional o de Peñarol?

En su llegada al país, previo a los recitales en el Teatro de Verano, L-Gante fue recibido con una camiseta de Nacional. La foto se viralizó en redes y los hinchas tricolores festejaron.

Llegó L-Gante al país de @Nacional y @DeZurdaFootball lo recibió con la camiseta más grande...

La hinchada lo pidió @DeZurdaFootball lo hizo realidad. pic.twitter.com/u2YdOQoP8i — De Zurda Football (@DeZurdaFootball) September 18, 2021

Luego circuló otra con un gorro del colectivo 7411, que organiza el colorido en las tribunas de Nacional.

L GANTE KELOKE SABE QUIEN ES EL MAS GRANDE Y LA HINCHADA MAS SEGUIDORA DEL URUGUAY



CUMBIA 420 PA LOS BOLSOS#Decano1Solo #FiestaEnTresColores pic.twitter.com/HsB3l9ZplA — 7411 - Hinchada Nacional (@7411Hinchada) September 18, 2021

El sábado, en tanto, el artista de 21 años recibió en el escenario una camiseta de Peñarol y los hinchas aurinegros fueron los que celebraron.



Sin embargo, inmediatamente L-Gante despejó cualquier tipo de dudas sobre su preferencia por un equipo grande u otro. "Está todo piola con Nacional, pero esa era la camiseta que me faltaba", indicó.



Asimismo destacó que él no hace "diferencias". "La diferencia la hacen los giles, yo soy hincha de Boca", remarcó.



Según la crónica de El País, el recital tuvo de todo: "Todo se trató de eso, del agite, del aguante y de una fiesta popular en la que los protocolos no pudieron ganarle al baile ni al carisma de la estrella del momento, esa que lleva, a donde va, una cuota de barrio y de cumbia. Y que la bailen los que quieran".



L-Gante no ahorró en elogios para el público uruguayo: "Gracias por todo el aguante. Acá vibra todo, parece que estoy en la cancha".