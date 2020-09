Cruzando los dedos para que nada pase, vuelve la ansiada Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con lo que todavía se está viviendo en gran parte del continente, es difícil centrarse exclusivamente en el fútbol, aunque sea incluso con la vuelta de la Copa Libertadores, el principal campeonato de clubes de América. La pandemia por el COVID-19 está haciendo estragos en muchos países, con un número preocupante de fallecidos, pero pese a ello la Conmebol le da el reinicio a la Libertadores desde mañana.

Si bien los protocolos son exigentes, generará mayores riesgos en cada uno de los países donde se jugará la Copa. Los equipos tuvieron la posibilidad de elaborar una lista mayor, de 40 jugadores, contemplando la posibilidad de que algún plantel sufra varias bajas a causa del coronavirus. Los equipos deberán respetar a rajatabla el protocolo sanitario de Conmebol, que fue aprobado por los Gobiernos Nacionales. En algunos casos, como en Uruguay, con mayor cantidad de exigencias.

Los planteles no podrán practicar en un país que no sea el suyo y tampoco podrán recibir visitas ni familiares en los hoteles. La idea es que los clubes estén la menor cantidad de tiempo posible en el país que visitan. Habrá más situaciones como la de Nacional, que concentrará entre partido y partido de Libertadores en el Hotel Regency para evitar estar en contacto con otras personas que no hayan viajado. Igualmente, el plantel tricolor jugará un partido del Torneo Apertura, cuando enfrente a Liverpool.

Serán 16 los partidos que se jugarán esta semana por la fecha tres de los grupos. Vale recordar, además, que en cada uno de los países hay un grupo de árbitros que se quedarán fijos para impartir justicia en los duelos de Copa Libertadores.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no todas las ligas nacionales han comenzado en el resto de los países de América. De hecho, hay cuatro países que empezarán primero a jugar la Libertadores antes que las ligas locales de sus países; se trata de Argentina, Colombia, Bolivia y Venezuela, países que han sido muy golpeados por el virus y que lamentablemente han registrado miles de muertes. Como Brasil, pero en este caso el Gobierno Nacional y las autoridades del fútbol tomaron otro camino, que fue el de empezar el Brasileirao a pesar de las cifras sumamente preocupantes.

Si bien la Liga de Colombia empezará a jugar este próximo viernes 18 de septiembre, Argentina, Venezuela y Bolivia recién regresarán a jugar en octubre. Los del altiplano no tienen la fecha exacta aún, en tanto que Argentina iniciará el 15 de octubre y Venezuela un día antes, según lo que se fijó ayer.

Gustavo Munúa en su primer partido por Copa Libertadores del nuevo ciclo en Nacional.

Siempre se habla de que los equipos uruguayos empiezan la Libertadores sin rodaje en enero, febrero o marzo; en esta oportunidad pasará todo lo contrario, porque tanto Nacional como Peñarol llegan con nueve partidos a cuestas.

Solamente Paraguay comenzó su liga antes que Uruguay ya que lo hizo el 21 de julio, mientras que el Torneo Apertura se retomó el 8 de agosto. A los pocos días empezó el fútbol en Brasil (el 12 de agosto), en Ecuador (el 14) y en Perú (el 18).

Ojalá que los protocolos sanitarios establecidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol sean efectivos y respondan acorde a las expectativas, para no sufrir un agravamiento de la pandemia por el fútbol en el continente americano.

En lo que respecta al juego, es lógico que se vean diferencias en la intensidad, porque algunos equipos estarán saliendo de la pretemporada y otros, como los uruguayos, llegan con rodaje de haber disputado encuentros oficiales en sus países.

Dos rivales de Nacional llegan sin rodaje

Nacional ganó los dos partidos que disputó en el Grupo F. Debutó venciendo como visitante a Alianza Lima con un tempranero gol de Santiago Rodríguez, y posteriormente recibió a Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central con triunfo 1-0 gracias a la anotación de Gonzalo Bergessio. Por eso es, junto a Racing, el líder de la llave, con los peruanos y los venezolanos en el último lugar sin puntos.

Ahora Nacional enfrentará a Racing en Avellaneda el jueves, un rival que llega sin rodaje. El martes 22 visitará a Estudiantes de Mérida, otro equipo que no empezó la actividad. El único que sí está jugando es Alianza Lima en el fútbol local de Perú.

La insólita situación del DT de Estudiantes de Mérida

Una situación verdaderamente insólita atraviesa el técnico de Estudiantes de Mérida Martín Brignani. El DT nacido en Mar de Plata viajó a su ciudad natal en mayo con autorización de su equipo debido a la pandemia del COVID-19. Por los aeropuertos cerrados nunca pudo volver y ahora dirige las prácticas por Zoom y podría dirigir los partidos por celular.

Mario Saralegui. Foto: Nicolás Pereyra.

Peñarol en un grupo sumamente parejo

En el Grupo C todos jugaron dos partidos y todos los equipos ganaron y perdieron uno. En el caso de Peñarol debutó contra Athletico Paranaense en Brasil perdiendo 1-0 y venció en el Campeón del Siglo a Jorge Wilstermann de Bolivia 1-0 con un gol en contra. El club boliviano es el único que no está teniendo competencia.

El próximo partido de los ahora dirigidos por Mario Saralegui será mañana mismo, cuando a partir de la hora 19:15 visiten a Colo Colo. En la cuarta fecha volverán a jugar de visitante y será en Bolivia contra Jorge Wilstermann el 24 de septiembre, a la hora 19:00. Cerrarán el mes recibiendo a los chilenos en el Campeón del Siglo, a la hora 19:15.