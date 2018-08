Cruzan los dedos

Conmebol respondió al pedido que realizó Uruguay y quizás se acorten los plazos para que la Asociación Uruguaya de Fútbol tenga nuevo presidente antes de lo que se podía prever por el clima político interno que impera actualmente.

La llegada a Montevideo de la Comisión de Gobernanza y Transparencia del organismo rector del fútbol continental, integrada por Ernesto Lucena Barrero (Colombia), Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (Brasil) y Galo Yerovi (Ecuador), para realizar las consultas finales del Test de Idoneidad permitirán tener el próximo martes el resultado de los mismos. El lunes, según supo Ovación, ya se sabrá si los actuales dos candidatos (Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia) están en condiciones de ser elegidos por los clubes.

Si eso sucediera, el cuarto intermedio se levantará para dar paso a la votación, lo que no significa que se termine eligiendo presidente. Actualmente, esa posibilidad no existe.



Ni Del Campo ni Abulafia llegan al número que se necesita y, en consecuencia, lo que ocurrirá es lo que desea la mayoría: se cerrará la Asamblea que comenzó el martes 31 de julio y se convocará a otra.

Aquí es donde aparece la ventaja de haber tenido esta participación tan activa de la Conmebol. Si Ignacio Alonso y Fernando Nopitsch aprueban el examen de Idoneidad serán los dos candidatos que tendrán los clubes para elegir como nuevo titular de AUF.



Hoy todo parece direccionado hacia Alonso, quien entre otros clubes contaría con el respaldo de Nacional y Peñarol. Naturalmente que tanto Alonso como Nopitsch necesitan que se instaure una nueva Asamblea.

Lo único que podría trancar más esta elección, es que algunas instituciones -que hoy dudan de dar su respaldo a alguno de estos nombres mencionados- terminen proponiendo otro candidato. Lo real es que todavía flota la sensación de que podría emerger una nueva persona y hasta persiste la posición de nombrar un Ejecutivo provisorio, que trabaje para aprobar los nuevos estatutos y luego sí se vote por el presidente definitivo.

Welker: “se investiga en serio”



“Tenían mucha información sobre la vida de uno y está bueno que así sea. Me generó sorpresa, pero fue agradable porque quiere decir que se investiga bien. Esto es un filtro muy importante. Se fijaron como fecha límite el 20 de marzo para entregar los resultados de los Test y van a hacer los esfuerzos para que así sea. Sería estupendo para que el martes en la Asamblea se pueda elegir nuevo presidente de la AUF”, comentó Welker.

Abulafia: “Me tengo fe”



“Yo fui un empresario importante de este país y como muchas empresas de este país tuvimos problemas. Hubo empresas que se fundieron y empresarios que se hicieron ricos. Hubo empresas que se fundieron y empresarios que se fueron; yo tuve problemas, me quedé y di la cara. Hablamos de todos los temas y con la tranquilidad de ser total transparente. Me tengo fe para ser presidente, veremos si tengo el certificado o no”, dio Eduardo Abulafia.

Nopitsch se fue sin decir media palabra



Fernando Nopitsch, uno de los aspirantes a convertirse en presidente de la AUF, y que inició días pasados el Test de Idoneidad, se retiró del hotel Four Points sin realizar declaraciones. La reunión que mantuvo con los miembros de la Comisión de Gobernanza de la Conmebol no fue de las más extensas.



Ael campo aclaró audios



“Cumplimos con el trámite. Creo que no va a haber ningún problema. Lógicamente que me preguntaron por los audios y me gustó aclarar. Quedó todo en orden. El fútbol está peor de cuando me fui hace ocho años. No es el fútbol que yo me esperaba. Si no me bajo es porque me quiero ir con la cabeza en alta y que la gente no crea que tengo nada escondido”, consignó Arturo Del Campo.

Alonso: “puesta a punto”



“Fue una reunión muy correcta, donde me hicieron pasar revista a temas relacionados con el gobierno del fútbol uruguayo. Más que hablar de mi trayectoria personal, me hicieron muchas preguntas sobre el gobierno de la AUF, quizás apuntaron mucho a ello porque en mi vida he hecho siempre lo mismo, no he cambiado de funciones”, destacó Ignacio Alonso.