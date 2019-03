Críticas fuertes contra Brasil por el empate ante Panamá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Brasil presentó, según lo consideró la prensa deportiva de ese país, "uno de los peores desempeños colectivos" desde que Tite asumió el mando. Las críticas por el empate contra Panamá son duras porque el equipo no dejó buenas impresiones y por los flojos rendimientos individuales de los más experimentados futbolistas, entre los que se incluyó a Gabriel Jesús que tiene 22 años.

Nadie dejó de lado el hecho de que se igualó ante Panamá, combinado que por primera vez en la historia le sacaba un punto a la "Canarinha", pero el foco principal se puso en el pobre juego.

"No hubo el espíritu de lo que es la Selección brasileña y los jugadores no honraron esta camiseta. No me refiero al empate con Panamá, porque son cosas que suceden en el fútbol. Me refiero a empatar con Panamá de forma apática", dijo Casagrande, exinternacional brasileño de la época de los 80.

Junior, otro crack histórico de Brasil, dijo: "Este es el tipo de comportamiento que no lo queremos para jugadores de la selección brasileña".

Para el comentarista Galvao Bueno de Globoesporte, por su parte, hubo poco para destacar. "Sólo se salvaron cuatro. Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá y Richarlison. Y también un poquito Coutinho en el primer tiempo".

El Do Dragao de Porto vio como los panameños dejaban atrás los resultados anteriores ante Brasil (5-0, 5-0, 4-0 y 2-0) para conseguir un tan digno como inesperado 1-1.

Tite justificó lo sucedido en la búsqueda de nuevos jugadores para el combinado. El entrenador indicó que sería "anormal" que la gente joven hubiese dado espectáculo. "El momento es dar oportunidades a los jóvenes. El resultado es malo. Rendimiento, en el primer tiempo, por debajo de las expectativas. El segundo tiempo normal, con algunos ajustes que hicimos. El primer tiempo fue abajo y el resultado fue malo", admitió.





