Cristiano vuelve a tener problemas con la ley en Italia

Cristiano Ronaldo, que no formó parte del plantel de Juventus en el partido de Copa Italia ganado 4-0 el miércoles contra el Spal, viajó a Courmayeur para celebrar el cumpleaños de su novia Georgina. Sin embargo, la normativa italiana para impedir la propagación del coronavirus no permite salir de las regiones que forman parte de la denominada "zona naranja", como Piamonte, a no ser que se trate de casos extraordinarios previstos.

Pues bien, Cristiano, vuelve a estar en el ojo de la tormenta en Italia por no cumplir la normativa COVID. Cabe recordar que en octubre pasado el delantero de la Juventus fue acusado por miembros del gobierno por haber violado las reglas de seguridad del coronavirus para poder jugar un amistoso de la selección portuguesa con España. Ahora es la policía italiana la que le ha abierto una investigación.

El jugador y su novia habrían incumplido las restricciones existentes. Al parecer, la pareja se habría desplazado a Courmayeur, en Valle de Aosta, una localidad a 140 kilómetros al norte de Turín a pesar de estar prohibido salir de la región, en el caso de Cristiano y Georgina, la de Piamonte.

La Policía de Aosta investiga a Cristiano después de que él y su novia publicaran, y luego borraran, un vídeo en sus redes sociales en el que se les ve disfrutando de un día en la nieve de Courmayeur.