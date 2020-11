Cristiano Ronaldo sigue acaparando registros infernales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No estoy persiguiendo los récords, pero me están persiguiendo a mí", dijo Cristiano Ronaldo. Y los hechos le dan la razón. Con su doblete ante el Cagliari, sin Diego Godín y sin Nahitan Nández, llegó a 35 goles en el Allianz Stadium, nada menos que en la misma cantidad de partidos disputados en el escenario de la Juventus por la Serie A de Italia. Un infierno. Lo que ayuda a su agente Jorge Mendes a reiterarse a Tuttosports que "Cristiano es el mejor de la historia y es incomparable. No hay récords que Cristiano no pueda batir. Pronto se convertirá en el jugador con más goles de la historia a nivel nacional y global".

Ronaldo siempre ha estampado su nombre cuando se juega en el Allianz Stadium y la Juventus con CR7 en la cancha siempre suma. Ahora con el doblete ante el Cagliari (tres goles en casa esta temporada, incluido el primero en la Sampdoria), la cifra le da redondita: 35 de 35. Imparable.

Los Lakers fichan a Marc Gasol por dos años y traspasan a McGee a Cavaliers By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Los Lakers fichan a Marc Gasol por dos años y traspasan a McGee a Cavaliers

​Este momento, al que se le suma la gran relación que se ha creado con Andrea Pirlo, la "Juve" puede estar tranquila que CR7 quiere ayudar al técnico a ganar títulos y Pirlo quiere permitir que Ronaldo logre sus objetivos personales.

Por esa razón, el run-run del futuro del portugués, asociado a prácticamente todos los grandes clubes europeos, quedará exclusivamente en eso. Ronaldo quiere cumplir todo su contrato con la Juventus, que expira al final de la próxima temporada.