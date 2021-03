La bronca de Cristiano Ronaldo porque no le dieron un claro gol para el triunfo de Portugal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Portugal empató 2-2 en su visita a Serbia, este sábado en la segunda jornada del grupo A de clasificación europea para el Mundial 2022 y los focos, como siempre, estuvieron sobre Cristiano Ronaldo, quien dejó el campo con mucha bronca.

El capitán luso había convertido en el minuto 93 lo que era el tercer gol y la victoria en la hora para Portugal, pero el juez del partido lo invalidó. La ausencia del VAR impidió la verificación del tanto y CR7 se fue masticando bronca.

El portugués reaccionó de mala manera, tiró la cinta de capitán y fue amonestado. Ronaldo finalizó el partido con una tarjeta amarilla, diciendo cosas por lo bajo hasta que abandonó la cancha.

90'+3 #Serbia 2 - 2 #Portugal

¡ERA GOL DE CRISTIANO RONALDO! No lo dan y no hay VAR. pic.twitter.com/2tlCTSyAev — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) March 27, 2021

El equipo que dirige Fernando Santos llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza en jugadas casi iguales por el delantero del Liverpool, Diogo Jota (11 y 36). Serbia reaccionó en el segundo tiempo y logró empatar, con tantos de Alexander Mitrovic (46) y de Filip Kostic (60).

El partido acabó con la jugada polémica en la que Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol, pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw — Pollo (@ThomasZelazko) March 27, 2021

Portugal visitará el martes a Luxemburgo, que este sábado dio la gran sorpresa al vencer a Irlanda en Dublín por 1-0. Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).