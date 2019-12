Cristiano Ronaldo: "Soy muy inteligente y no tengo defectos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista concedida a la cadena DAZN, la estrella de Portugal y Juventus, Cristiano Ronaldo realizó varias confesiones que han estado dando vuelta alrededor del mundo.

Cuando le preguntaron sobre una virtud y un defecto, el futbolista nacido en la ciudad de Funchal respondió: "Soy muy inteligente y no tengo defectos, soy muy profesional".

Una de las confesiones que realizó fue cuando durante los festejos con la Selección de Portugal tras alzarse con la Eurocopa 2016 en la que tomó una copa de champán, que por lo general no bebe y se sintió que "ya estaba medio borracho".

"Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí", confesó.

Otra de las preguntas fue relacionada con su futuro como entrenador y cree que no le gustaría, pero si que cree que sería más una persona motivadora en vez de encargarse de lo táctico.

"¿Si a mí me gustaría ser DT? No creo que me gustaría, no quisiera serlo. Siempre se puede cambiar de idea igual pero... Sería más de un estilo motivador que táctico"