Cristiano Ronaldo dijo que ama a Argentina

La rivalidad con Lionel Messi por los títulos colectivos e indivuales no ha generado ningún resentimiento del portugués sobre el argentino y mucho menos sobre la selección albiceleste. Por el contrario, Cristiano Ronaldo revolucionó las redes sociales al revelar su gusto por Argentina.



Siguiendo la línea de su hijo, que se declaró fanático de la Messi, CR7 utilizó la red social Instagram para comentar: "Mucha gente no lo sabe, pero mi novia es de la Argentina. Es mitad española, mitad argentina. Yo amo Argentina, la gente piensa que no, pero la amo. Mucho", dijo el portugués en un video que rápidamente se hizo viral y recorrió las redes sociales.



La novia de Cristiano es Georgina Rodríguez, madre de Alana Martina, la hija más pequeña del portugués, que tiene la doble nacionalidad. La mujer de Cristiano contó en alguna oportunidad que su madre es española, pero su padre nació en Argentina. Cuando la madre estaba embarazada viajaron a la Argentina y aquí nació Georgina.



"Argentina, Argentina", canta Cristiano durante la transmisión de Instagram.



