Cristiano quiere 75 millones de euros por año para quedarse en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo pretende percibir 75 millones de euros por temporada y una ampliación del vínculo contractual hasta 2024 para permanecer en el Real Madrid, según lo informó en España el programa El Partidazo de la Cadena Cope.



Contrariado por la obsesión del presidente Florentino Pérez por lograr el fichaje del brasileño Neymar, quien actualmente gana 16 millones de euros más por temporada que el portugués y cuya transferencia implicaría una inversión de 350 millones de euros, CR7 ha hecho saber que quiere equipararse a las otras grandes estrellas del fútbol mundial.



Diario AS recordó las palabras que utilizó Cristiano Ronaldo en una entrevista con el programa El Chiringuito para demostrar que no le cae en gracia los movimientos que se anuncian en filas merengues: “Cada mes de septiembre van a venir 50 jugadores y al final no viene ninguno. Se ha comprobado que los que llegamos a las finales somos siempre los mismos...”.



Esos argumentos son los que han motivado, entre otras cosas, que solicitara unos 75 millones de euros anuales al Real Madrid para continuar. Ese monto prácticamente duplicaría el salario actual, por lo que generaría una inversión bastante elevada para la institución.



Además, el portugués tiene pendiente aún su conflicto con Hacienda por un presunto fraude fiscal y quiere que el club le ayude a pagarlo.