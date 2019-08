Cristiano: "Messi es excelente; yo gané la Champions con clubes diferentes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"(Lionel) Messi es un jugador excelente" afirmó Cristiano Ronaldo para un documental de la plataforma online DAZN, pero agregó "la diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas".

El portugués destacó sin problema las bondades de Messi al señalar que "será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo", pero insistió en las estadísticas personales y dijo: “no hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions”.

Respecto a su estado de forma, Ronaldo declaró en el referido documental: "Cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo".

Además, el delantero luso señaló: "Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales".

Y reiteró que es lo que más lo mueve dentro del fútbol. "Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más", afirmó.